El Escogido da golpe en la mesa en busca de mejoría

Campeones en “crisis”: el Escogido aprieta el botón de pánico

Tras una temporada pasada que pareció de ensueño para los Leones del Escogido, hoy, luego de un inicio lleno de tropiezos, la directiva decidió buscar un nuevo “domador”.

José Miguel Bonetti, directivo de los Leones, confirmó el despido del boricua Álex Cintrón luego de que el equipo cayera en dos ocasiones seguidas. El domingo perdieron 6-5 ante las Estrellas, y el sábado 8-1 también frente a los petromacorisanos.

Los Rojos anunciaron la contratación de Ramón Santiago como dirigente interino. Santiago es un exjugador de la franquicia y se desempeñaba como coach de banca esta temporada.

“Entendemos que los resultados hasta el momento han sido pobres y que, con el núcleo de jugadores que tenemos, sentíamos que un cambio de liderazgo podía encaminarnos a mejores resultados”, sostuvo Bonetti al Listín Diario.

El Escogido registra marca de 13 victorias y 18 derrotas, luego de caer en un encuentro que dominaban 5 por 1 en el noveno episodio, antes de que Emmanuel Valdez conectara un jonrón con las bases llenas que viró el marcador y dio el triunfo a las Estrellas Orientales.

“La meta sigue siendo la misma: poder repetir”, añadió Bonetti.

Los Leones están en el quinto lugar del standing, con el mismo récord que los Tigres. En los últimos 10 partidos tienen marca de 4-6 y han caído en nueve de 10 encuentros decididos por una carrera. También han perdido el único partido que disputaron en entradas extras.

Estadísticas

La falla principal parece estar en el bateo. Los Leones ocupan el sexto puesto en extrabases, con un total de 50 (33 dobles y 17 jonrones). Están terceros en carreras impulsadas y quintos en OPS, que combina el porcentaje de embasarse y el slugging.

Su promedio con corredores en posición anotadora es de .245. Han producido 49 carreras con dos outs, solo por delante de los Gigantes (46).