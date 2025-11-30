Ofensiva de los Toros se deja sentir para vencer 10-3 a las Águilas

Aaron Sánchez estuvo magistral desde el montículo, completando siete entradas, y Bryan De La Cruz conectó cuadrangular y remolcó cuatro, para guiar a los Toros del Este a una imponente victoria ante las Aguilas Cibaeñas con marcador 10-3, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

El abridor taurino Aaron Sánchez (4-2, 1.55) completó siete sólidas entradas de tres carreras, dos limpias, seis hits, un boleto y tres ponches, en su última salida de la temporada regular. Sánchez estará de regreso para el Round Robin con los Toros, en caso de que el club mantenga una posición clasificatoria.

Sánchez retiró a los últimos 12 bateadores que enfrentó y cerró la Serie Regular lanzando al menos 5 innings y permitiendo no más de 2 carreras limpias en todas sus salidas.

Con la victoria, los Toros mejoran su récord a 16-15, logrando su segundo triunfo consecutivo, y mantienen dos juegosde ventaja en la segunda posición del standing, tan sólo detrás de las Águilas que colocan su foja en 23-7.

LAS CARRERAS

Los Toros atacaron temprano con dos vueltas en la primera entrada, doble empujador de una de Allan Castro, su 1er. hit en la liga, y otra por error del antesalista José Rodríguez en rodado de Yairo Muñoz, para iniciar el encuentro 2-0.

En la segunda entrada, la estampida taurina continúo con un soberbio cuadrangular (5º) de tres carreras de Bryan De La Cruz, entre left-center field para ampliar la pizarra 5-0.

Las Águilas se acercaron con un rally de tres vueltas en el tercer episodio, encabezado por doble de Steward Berroa y sencillos seguidos de Alberto Rodríguez y Fernando Peguero, cada batazo empujador de una vuelta para lograr sus únicas rayitas del partido 5-3.

Los Toros respondieron de inmediato, en la baja del tercero, con otro rally de tres carreras, gracias a sencillo de Rafael Lantigua, que trajo una, fly de sacrificio de Jared Oliva y hit remolcador de Bryan De La Cruz para recuperar ventaja por cinco, 8-3.

Más tarde, los Toros fabricaron dos más con hit al left field de Eloy Jiménez, productor de dos vueltas para abrir el marcador 10-3 a favor de los locales.

Por los Toros, Bryan De La Cruz de 4-2, jonrón y sencillo, cuatro remolcadas, una anotada; Rafael Lantigua de 4-2, una impulsada, tres anotadas, dos bases robadas; Eloy Jiménez de 4-2, dos producidas, una anotada y Allan Castro de 5-2, con doble y una remolcada.

Por las Águilas, Steward Berroa de 4-1, doble, una remolcada, una anotada; Elih Marrero de 3-1, doble, anotó una y Alberto Rodríguez de 3-1, una impulsada y una anotada.

Este lunes los Toros descansan, pero el martes regresarán a la acción ante las Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís.