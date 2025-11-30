Gigantes derrotan 4-2 a Tigres y los regresan al sótano

Johan Rojas remolcó dos carreras y Deyvison De los Santos conectó dos sencillos en la victoria de los Gigantes del Cibao 4-3 sobre los Tigres del Licey, este domingo, en partido vespertino del torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicado a Juan Marichal y por la Copa Banreservas.

Con el triunfo, los Gigantes (13-17) amanecen en el tercer lugar de la tabla de posiciones, dejando a los Leones del Escogido (13-18) y a los Tigres del Licey (13-18) empatados en el quinto puesto, ambos a 10.5 juegos de la cima.

Los locales abrieron el marcador en el tercer episodio, cuando Deyvison De los Santos disparó sencillo al jardín central para remolcar a Marco Hernández, colocando la pizarra 1-0.

En el cuarto inning, Melvin Mercedes recibió base por bolas con las bases llenas, permitiendo que Samad Taylor anotara la segunda carrera. Luego, Johan Rojas elevó de sacrificio al jardín central para traer al plato a Kelvin Gutiérrez, ampliando la ventaja a 3-1.

Rojas volvió a responder en el sexto acto con otro elevado de sacrificio al central, empujando nuevamente a Gutiérrez para el 4-2.

El Licey amenazó en la novena entrada con rodado de Luis Campusano que impulsó a Deyvison De los Santos desde tercera, pero Huáscar Brazobán logró el último out para sellar el 4-3.

Radhamés 3.1 innings de seis hits, tres carreras, dos boletos y tres ponches. Steven Moyer trabajó tres entradas en blanco, con dos hits, una base y dos ponches.

La victoria fue para Reymin Guduán (3-2), quien ponchó a dos de los tres bateadores que enfrentó en la séptima. Huáscar Brazobán (S,1) se adjudicó su primer salvamento de la campaña.

Por Licey, sobresalieron Luis Campusano de 2-1, con anotada, doble, remolcada y tres boletos; Cal Stevenson de 4-1, con doble, anotada y base por bolas; y Cristian Adames de 5-2.

Por los Gigantes, Johan Rojas de 4-1, con dos impulsadas; Deyvison De los Santos de 4-2, con anotada; Kenny Piper de 3-1, y Samad Taylor de 3-1, con anotada y boleto.

Los Gigantes jugaran en el martes en Santo Domingo (Licey); Reciben a las Estrellas el miércoles; A La Romana el jueves; el viernes reciben a las Águilas; El sábado al Licey y el domingo en San Pedro de Macorís.

Luego de terminada la jornada dominical; Las Águilas Cibaeñas con 23-7 están en primero, siguen; los Toros del Este (16-15), Estrellas Orientales (15-18), Gigantes del Cibao (13-17), Tigres del Licey (13-20) Leones del Escogido (13-18).