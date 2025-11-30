Emmanuel Valdez pega grand slam ganador para las Estrellas frente a los Leones en el noveno

Las Estrellas superaron la noche de este domingo 6-5 a los Leones del Escogido en partido correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 y celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Emmanuel Valdez fue el "Jugador Estrella de las Estrellas" al disparar un cuadrangular con las bases llenas en la novena entrada.

Con el partido por debajo en el marcador a favor de los Leones 5-2, Valdez pegó su Grand Slam, entre los jardines derecho y central ante un envío del relevista Jimmy Paredes, quien antes había sustituido a Phillips Valdez.

Destacar la buena actuación monticular del relevista panameño Andy Otero, quien lanzó cinco sólidas entradas y en el que apenas permitió un hit y ponchó a cuatro.

Con la victoria, las Estrellas, que registran marca de 15-18 y racha de dos triunfos, ganaron la serie de tres partidos corridos que sostuvieron ante los escarlatas 2-1. Asimismo, le valió para posicionarse en el tercer lugar de la tabla de posiciones del torneo que está dedicado al inmortal de Cooperstown don Juan Marichal, en opción a la Copa Banreservas.

La victoria se la acreditó Enoli Paredes (1-0), el revés para Jimmy Cordero (1-1), mientras que el salvamento recayó en Patrick Weigel (2).

El conjunto de la enseña verde tendrá este lunes libre, pero regresarán a la acción este martes cuando reciban la visita de los Toros del Este en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a las 7:30 de la noche. James González es el lanzador señalado por el dirigente Carlos Paulino para enfrentar al combinado taurino.

Por las Estrellas abrió el encuentro Esmil Rogers, con labor de apenas dos tercios de entradas de tres hits, cuatro carreras (tres de ellas limpias) y dos boletos. Fue reemplazado por Román Méndez (1), Luis Moreno (2), Junior Santos (2), Otero (3), Enoli (8) y Weigel (9).

Mientras que por los Leones inició en el montículo Norge Ruiz tras lanzar cinco entradas y dos tercios de un imparable, una carrera y un ponche. Fue reemplazado por Diógenes Almengó (6), Phillips Valdez (7) y Cordero (9).

Las carreras

Los Leones atacaron temprano el pitcheo abridor de las Estrellas con cuatro carreras en el cierre de la primera entrada. Gio Urshela produjo la primera vuelta por rodado a la primera base; Yamaico Navarro remolcó la segunda con sencillo; Elier Hernández trajo la tercera por doble, mientras que la cuarta se produjo por error en fildeo del antesalista Josh Lester en batazo de Jonathan Guzmán.

En el segundo episodio, los escarlatas anotaron la quinta del partido por rodado de Navarro a la inicial.

En la parte alta de la sexta entrada, las Estrellas marcaron la primera carrera por sencillo de Jhon Lester.

En el noveno, los verdes viraron el marcador con cinco carreras, una por sencillo de Raimel Tapia y otras cuatro por el jonrón con las bases llenas de Emmanuel Valdez.