Aaron Sánchez se marcha, regresaría en el Round Robin

El lanzador Aaron Sánchez, refuerzo de los Toros del Este, no seguirá con el equipo por el resto de la serie regular, aunque regresaría en el round robin si los romanenses logran avanzar, según informó el club este domingo.

Al día de hoy, Sánchez se perfilaba como el principal candidato al premio Lanzador del Año, tras tener récord de cuatro victorias y dos derrotas con efectividad de 1.55, WHIP de 0.94 -líder en esas últimas dos estadísticas- 31 ponches y un pormedio de la oposición de .203.

En su lugar, los Toros tendrán al refuerzo Jaime Barria, quien estará en su tercera temporada en la liga dominicana y el jardinero Rudy Martin, quienes estarán en el roster a partir de la primera semana de diciembre.

Barría, de 29 años, vino la temporada pasada con los Toros y tuvo marca de 1-2, 3.12 en 17.1 innings donde solo dio 4 boletos y ponchó 14, limitando a la oposición a promedio de .188. En 2020-21 lanzó con los Tigres del Licey y tuvo efectividad ed 1.89 en cinco aperturas.

De por vida en LIDOM, el derecho tieen 30 ponches y solo 8 bases por bolas en 36.1 episodios, con promedio de carreras limpias de 2.48.

“Jaime es un lanzador probado que fortalecerá la rotación en el último tramo de temporada,” dijo Jesús Mejía al momento de hacer el anuncio.

Los Toros también contrataron al jardinero Rudy Martin.