Tavárez domina y Águilas vencen 4-2 al Licey para afianzar su liderato

Jorge Tavárez lanzó una joya durante 6.0 episodios y las Águilas Cibaeñas se impusieron a los Tigres del Licey 4-2, para asegurar un empate en la serie particular, en partido celebrado la tarde-noche del sábado a casa llena en el Estadio Cibao.

Las Águilas pusieron la serie particular frente a los Tigres 5-3, incluyendo dos blanqueadas, y se alejaron a 10.5 juegos de sus archirrivales azules.

Con el triunfo, los amarillos mejoraron a 12-2 en el Estadio Cibao y a 11-4 en la ruta, para un récord de 23-6.

El triunfo correspondió a Jorge Tavárez (2-0), la derrota fue para Miguel Díaz (0-2) y el juego salvado para José Cuás (1).

Los dueños de casa comenzaron en el box con el lanzador Jorge Tavárez, quien se convirtió en el primer abridor de las Águilas con 6.0 entradas, en las cuales enfrentó 20 bateadores, permitió una carrera, dos imparables, no otorgó bases y ponchó a siete rivales.

El relevo comenzó con Burch Smith (7), Richard Rodríguez (8), Jonathan Hernández (9) y José Cuás (9).

Los azules iniciaron con el pitcher zurdo Nico Tellache, quien caminó por 4.0 entradas de una carrera limpia; enfrentó a 17 bateadores, permitió tres hits, una base y abanicó a tres adversarios.

El primer relevista de los visitantes fue Miguel Díaz (5), seguido por Andrew Pérez (6), Ofreidy Gómez (7), Ulises Joaquín (8) y Ángel Perdomo (8).

La ofensiva aguilucha fue encabezada por Juan Lagares, con doble y sencillo; Aderlin Rodríguez, con dos imparables; Steward Berroa, con un cuadrangular; Leody Taveras y Webster Rivas, con un doblete cada uno, y José Rodríguez, con un incogible.

Christian Adames disparó un jonrón y dos sencillos por los felinos, además de un doble de David Hensley y un sencillo de Mel Rojas.

Las Águilas no se hicieron esperar y, en la parte alta del juego, Steward Berroa envió la pelota a lo profundo del “bleacher” izquierdo para la primera carrera.

Los felinos igualaron en el cuarto, también por la vía del jonrón, cuando Christian Adames conectó vuelacercas para el 1-1.

Los aguiluchos volvieron a ponerse al frente en el quinto, con doble de Ángel Genao; avanzó a tercera por rodado a segunda de Steward Berroa y anotó con rodado al torpedero de Leody Taveras.

En el sexto, las Águilas hicieron otra con un out: sencillos de Aderlin Rodríguez y Juan Lagares; Webster Rivas negoció transferencia para llenar las bases, y Aderlin anotó por wild pitch de Andrew Pérez.

La cuarta de los líderes llegó en el octavo por transferencia a José Rodríguez, doble de Juan Lagares y rodado al cuadro de Adael Amador.

Los azules amenazaron en el noveno, fabricando una carrera y dejando las bases llenas, cuando José Cuás ponchó a David Hensley para cerrar el encuentro.