Ryan Helsley llega a un acuerdo por dos temporadas con los Orioles

Los Orioles llegaron a un acuerdo con el cerrador Ryan Helsley por un contrato de dos años, con una cláusula de salida tras la primera temporada, le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El club no ha confirmado el pacto, que estaría pendiente de un examen físico.

Hace apenas una temporada, Helsley ganó el Premio Trevor Hoffman como el mejor relevista de la Liga Nacional y obtuvo honores del primer equipo Todo MLB. Eso fue en el 2024, cuando también integró el equipo de la L.N. en el Juego de Estrellas y recibió algunos votos para el Premio Cy Young, ambos por segunda vez en tres años. En 65 juegos para los Cardenales esa campaña, Helsley lideró las Mayores con 49 salvamentos (en 53 oportunidades) y registró una efectividad de 2.04 con 79 ponches en 66.1 entradas.

Esa actuación coronó un tramo dominante de tres temporadas para Helsley. Aunque se perdió algo de tiempo con una distensión en el antebrazo derecho en el 2023, fue altamente efectivo cuando estuvo sano del 2022 al 2024, con una efectividad de 1.83, 82 rescates y 12.1 ponches por cada nueve innings. Los oponentes le batearon apenas .172, con un OPS de .505.

La temporada del 2025 de Helsley tuvo algunos baches al inicio del camino, pero para el momento en que los Cardenales lo cambiaron a los Mets en la Fecha Límite de Cambios -- lo cual ocurrió poco después de su cumpleaños número 31 -- parecía haber encontrado su ritmo. Después de colgar ceros en 10 de sus últimas 11 presentaciones con San Luis, Helsley había bajado su efectividad a 3.00, junto con 21 salvamentos.

Desafortunadamente para Helsley, quien se dirigía a la agencia libre, las cosas nunca hicieron clic para él en Queens. Terminó con marca de 0-3 y desperdiciando sus cuatro oportunidades de salvamento para un equipo de los Mets que se perdió por poco un puesto en la postemporada. En 22 presentaciones para Nueva York, Helsley permitió 16 carreras limpias (EFE de 7.20), 25 hits y 11 boletos en 20 entradas, inflando su efectividad de la temporada a 4.50.