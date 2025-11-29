Rojas Jr., Hensley y Núñez lideran al Licey en su victoria 500 ante las Águilas

Mel Rojas Jr. remolcó tres carreras, Gustavo Núñez y David Hensley produjeron dos cada uno y los Tigres del Licey derrotó 10-5 a las Águilas Cibaeñas, en partido celebrado este viernes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Para los bengaleses fue su victoria número 500 de por vida ante los cibaeños en la pelota invernal dominicana.

La ofensiva de los Tigres, que pusieron su marca en 13-16, bateó de 11-5 con corredores en posición de anotar, mientras que el pitcheo del Licey limitó a los bates amarillos a irse de 17-3 en dicha circunstancia.

Fue el cuarto triunfo al hilo de los Tigres y su segundo seguido ante las Aguilas, que ahora ponen su marca en 22-6. El pitcheo azul propinó 13 ponches.

La victoria correspondió a Anderson Severino (1-0) y perdió Abdiel Mendoza (0-1).

Por los Tigres abrió Adonis Medina, quien tiró tres entradas de un hit y una carrera, seguido por Ofreidy Gómez (4), Anderson Severino (4), Ulises Joaquín (5), Misael Tamárez (6), Luis Frías (7), Wander Suero (8) y Jean Carlos Mejía en el noveno.

Por las Aguilas, José Rodríguez disparó doble y sencillo; Ezequiel Durán y Leody Taveras ligaron dos inatrapables cada uno.

Por los Tigres, Rojas Jr. y Hensley lideraron la ofensiva azul al despachar par de imparables productores de cinco anotaciones; Gustavo Núñez pegó jonrón y sencillo; Cal Stevenson y Cristhian Adames despacharon dos indiscutible, Hayden Senger ligó un hit.