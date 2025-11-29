Estrellas Orientales despiden al manager Fernando Tatis

Las Estrellas Orientales despidieron la madrugada de este sábado a su dirigente Fernando Tatis, luego de que el equipo sufriera su segunda derrota consecutiva ante los Leones del Escogido.

El conjunto verde informó en sus redes sociales que la desvinculación se llevó a cabo debido al malestar de varios jugadores tras las recientes declaraciones del capataz.

“La decisión fue tomada por la directiva tras la manifiesta inconformidad de un significativo número de jugadores respecto a sus recientes declaraciones públicas. La organización lamenta esta separación, pero prioriza la cohesión del equipo para lograr el éxito deportivo. Agradecemos a Fernando Tatis por su trabajo y dedicación”.

En horas de la mañana del viernes, Tatis había expresado su malestar en el programa Mañana Deportiva, donde no solo habló de la situación interna de las Estrellas, sino del ambiente general en la liga.

Señaló que, a su entender, el rol de los managers ha cambiado drásticamente, hasta el punto de convertirse —según dijo— en “niñeros” de los jugadores.

“Ahora uno tiene que estar añoñando a los jugadores. Los peloteros, si no quieren jugar, no juegan. Si dicen que les duele la barriga, simplemente no juegan. Uno tiene que estar atrás de ellos. Cada jugador que quiera niñera o que quiera que lo añoñen, que se vaya para su casa”, había dicho Tatis en el referido programa.

La destitución de Tatis llega en un momento complicado para las Estrellas, que actualmente ocupan el último lugar con 13 victorias y 18 derrotas, aunque todavía se mantienen a solo dos partidos del segundo puesto y a uno de la cuarta posición clasificatoria.

Tatis, no obstante, deja una importante huella en la organización: condujo al club a tres Series Finales en los últimos cuatro años y fue el dirigente que llevó a las Estrellas al histórico campeonato 2018-2019, rompiendo una sequía de más de 50 años sin coronarse en la pelota invernal dominicana.