Taylor y Rodríguez jonronean; Gigantes castigan a los Toros con entrada de 7 carreras

Samad Taylor y Frank Rodríguez desaparecieron la pelota del parque y una ofensiva de siete carreras en la segunda entrada impulsó a los Gigantes del Cibao a una contundente victoria 12-3 sobre los Toros del Este, la noche de este viernes en la continuación del torneo otoño-invernal 2025-26, dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Con el triunfo, los Gigantes frenaron una racha negativa de tres derrotas y colocaron su marca en 12-16 ,mientras que los Toros sufrieron su segundo revés seguido.

La artillería cibaeña explotó en la segunda entrada con siete anotaciones, producto de diez bateadores enfrentados, con cinco imparables —incluidos un jonrón, un triple y tres sencillos— además de dos bases por bolas.

El juego estuvo marcado por la tensión, con hasta tres incidentes entre jugadores de ambos conjuntos durante distintas entradas.

El inicialista de los Toros, Ronald Guzmán, subió al montículo en la novena entrada y retiró a los tres bateadores con un ponche, en lo que representó su tercera aparición como lanzador en la Liga Dominicana.

Ya lo había hecho con los Cardenales de Lara en el invierno 2024-25 de la LVBP.

El jardinero Melvin Mercedes también lanzó por primera vez en su carrera en LIDOM, ponchando al único bateador que enfrentó por los Gigantes.

Daniel Medgen abrió por los Gigantes y enfrentó a 21 bateadores en 4.2 entradas, tolerando cinco hits, tres carreras limpias, un boleto, un jonrón y ponchando a tres.

Antonio Santos (G, 1-0) se acreditó el triunfo tras lanzar dos entradas de relevo, con un hit permitido y dos ponches ante siete bateadores.

Aaron Brooks (P, 1-3) apenas pudo completar 1.2 episodios, permitiendo cinco hits, cuatro carreras limpias, dos boletos y un ponche.

Por los Toros; Gilberto Celestino de 4-1; Manuel Peña de 3-1, anotada, jonrón, remolcada y base por bolas; Félix Reyes de 4-2, anotada y triple; Yairo Muñoz de 3-1, anotada y doble; Jeimer Candelario de 4-1 con dos remolcadas.

Por los Gigantes; Melvin Mercedes de 4-2, dos anotadas, doble, base por bolas; Johan Rojas de 3-2, tres anotadas y una remolcada.

Marco Hernández de 4-2, dos anotadas, dos remolcadas y una base por bolas; Nomar Mazara de 2-2, anotada, doble, dos remolcadas y dos boletos.

Samad Taylor de 5-1, anotada, cuadrangular, tres remolcadas y dos ponches; Frank Rodríguez de 4-1, anotada, jonrón, remolcada; José Torees de 3-1, anotada, triple boleto.

Este sábado, las Estrellas de Oriente vs Leones del Escogido a las 4:00 pm; Tigres del Licey vs Águilas Cibaeñas, 6:00 y Gigantes vs Toros a las 7:30 pm.