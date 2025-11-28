Luis Rojas es expulsado y gana la reclamación

El viernes 8 de diciembre del 2017 en un juego entre los Toros del Este y los Leones del Escogido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal sucedió un caso muy extraño.

En la parte alta de la primera entrada, el lanzador abridor por los escarlatas era el boricua Adalberto Flores y el primer bate en la alineación de los Toros, Alexi Casilla se embasó por error de Erik González, el siguiente bateador, Alen Hanson se sacrificó con toque de bola. Casilla pasó a segunda y Hanson fue puesto out del 1-3.

El tercer bate de los Toros, Jeimer Candelario, pegó hit al prado derecho para remolcar a Casilla y Candelario trató de llegar a la intermedia y el árbitro de esa posición lo decretó quieto.

El manager Luis Rojas, de los escarlatas, discutió con el umpire alegando que Candelario había sido out y fue expulsado. La jugada fue revisada por los árbitros y se declaró que el bateador-corredor había sido out.

Pero el dirigente Rojas se quedó expulsado en un caso que por primera vez sucedió en nuestro béisbol tras la implementación de la revisión, o sea, que un manager proteste una jugada antes de revisarse, sea expulsado y que luego revisión le de la razón.

El juego lo ganaron los Leones con pizarra de 9-4 a ritmo de 16 hits con Franchy Cordero como su mejor bateador al batear de 4-4 con tres anotadas.

Tres hermanos lanzan en un mismo juego. Los tres hermanos Isabel, Roberto y Emiliano Girón lanzaron en un mismo juego el domingo 26 de diciembre del 2004 en el estadio Tetelo Vargas en un desafío entre los Gigantes y las Estrellas.

El juego lo iniciaron, Isabel por los Gigantes y Roberto por los Orientales, Emiliano entró como relevista por las Estrellas y fue el pitcher ganador.

Isabel permitió dos jonrones que saliern de los bates de Erick Almonte en el segundo acto y Julio César Franco en la parte bajo del quinto episodio. Roberto permitió uno de Julio Ramírez en la segunda entrada.

Estos tres jonrones conectados a dos hermanos en un mismo encuentro es un caso muy extraño, hasta el momento no sabemos si haya susedido en otra ocasión.