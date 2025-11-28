Las Estrellas contratan a lanzador panameño Javy Guerra

Las Estrellas contrataron al lanzador panameño Javy Guerra, quien será incluido en el róster semanal del período que comienza este lunes, anunció el equipo con asiento en San Pedro de Macorís, por medio a un despacho de prensa.

Guerra es un relevista de 30 años de edad, con experiencia en el béisbol de las Grandes Ligas (San Diego, Tampa y Milwaukee), donde ha lanzado en 5 temporadas. También ha lanzado en el béisbol de Japón.

La de esta vez será su segunda incursión en el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, donde en la temporada 2022-2023 lanzó para los Leones del Escogido: 2-0, 0.00 en 9 juegos. En 11 entradas, ponchó a 11 bateadores, concedió 2 bases por bolas, permitió 3 incogibles. Tuvo WHIP de 0.45.

Este año en Japón (Hashin Tigers), el derecho actuó en 65 partidos. Acumuló 62.2 entradas, con 52 ponches. Su promedio de carreras limpias permitidas, por cada 9 entradas lanzadas, fue 2.44.

Guerra reemplazará en el róster de las Estrellas al relevista japonés Tomohiro Anraku (0-1, 22.50 en 3 juegos).