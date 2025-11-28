El pasado domingo Junior Lake alcanzó el incogible número quinientos en su carrera en el béisbol dominicano. Se convirtió así en el vigésimo primero en conseguir esa cifra de inatrapables en series regulares y en una actividad que a partir de 1955-56 ha realizado setenta torneos, incluyendo el actual, no hay dudas que el estelar jardinero ocupa lugar en un contexto privilegiado. Se amplia esta distinción cuando se conoce que en los últimos 25 torneos Lake es apenas el cuarto que consigue la señalada suma de incogibles. Los tres anteriores fueron Luis Polonia en 2001-02, Félix José en la temporada siguiente y Anderson Hernández en 2018-19.

La lista la inició Felipe Alou en 1968-69 y en la campaña siguiente se agregaron su hermano Mateo y Pedro González, en 1970-71 llegó Manuel Mota y en 1972-73 Jesús Alou y Elvio Jimenez. Estos seis tienen en común pertenecer a la generación que en la plenitud de sus facultades no pudieron participar en tres torneos que fueron suspendidos por la agitada situación sociopolítica que existía. La de 1961-62 se inició, pero tuvo que ser interrumpida y no se incluyeron en las memorias oficiales los resultados estadísticos generados y las de 1962-63 y 1965-66 no se efectuaron. Jamás se sabrá hasta donde hubiese llegado la suma de logros de estos jugadores de haberse realizados esos certámenes. Hombres de longeva permanencia en la actividad como Mota y Jesús Alou perdieron la oportunidad de conseguir el millar de incogibles. El primero disparó ochocientos y el segundo 865.

El promedio de bateo vitalicio de Lake al momento de arribar a los quinientos inatrapables estaba alrededor de los .260. En 2022-23 este descendió a un pésimo .164 en 158 apariciones al plato, uno de los más bajos en los anales del béisbol criollo, razón obvia por la que fue dejado libre por su equipo de siempre, las Estrellas Orientales y firmado por los Leones.

Este dato conduce a extraer de la exclusiva lista su quintaesencia. Apenas seis de sus componentes finalizaron sus carreras con promedio por encima de los trescientos: Mota (.333), Mateo Alou (.326), Luis Polonia (.304), Felipe Alou (.302) y Ricardo Carty y Jesús Alou (.301).