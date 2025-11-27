Serio problema económico

Es terrible el problema económico que afecta la administración del deporte de Santo Domingo en estos momentos, cuando el Comité Olímpico tiene una delegación de atletas en unos llamados Juegos Bolivarianos (no entiendo qué hace el país en esos juegos, no lo entiendo. Se parece mucho a los japoneses que se metieron en la Serie del Caribe del béisbol).

El tema es grave, luego de que un juez le diera curso a un embargo de cuentas bancarias del COD, y ahora todo está paralizado. Hay cientos de empleados que no han podido cobrar su nómina del mes de noviembre (pagan los 25, como los guardias), y eso incluye al COD y al Albergue Olímpico. Mucho dinero y muchas personas.

Pero también, me cuentan que como las operaciones están bloqueadas por completo, se afectan los atletas que reciben auxilio del programa PARNI, y los egresos que normalmente hace el CRESO al COD.

La gravedad está a la vista, la dirigencia del COD, Gary Bautista y Luis Chanlatte, están en Lima, Perú, y aquí el Ministro de Deportes estudia el caso. ¿Qué harán para resolver esos problemas?

Ahora están igualitos como el gobierno de Donald Trump, que tuvo su administración cerrada por varios meses. El efecto negativo es más que evidente. ¿Qué dice el vegano Kelvin Cruz, tiene alguna solución? Ojalá que sí.

LUEGO DEL PAVO, A JUGAR PELOTA

Este viernes prosigue el torneo de béisbol invernal dominicano, con una situación muy interesante.

Si usted toma en cuenta la pronta y eventual clasificación de las Increíbles Águilas Cibaeñas, podrá darse cuenta de que esto será un lío entre 5, con variantes de mucha importancia.

¿Por qué? La matemática es simple, y en la tabla de posiciones usted puede ver que entre las 14 victorias de los Toros (2do. lugar), y las 11 de los Gigantes (último lugar), solo hay diferencia de 3, y eso puede borrarse en una semana o menos días. Y en medio están Estrellas, Tigres y Leones, con 13 y 12 victorias.

Esto significa que, restando la mitad del calendario de 50 juegos, esos equipos estarán bajando y subiendo, pero siempre cerca.

La última noticia la ofrece el Licey, con una rachita de 3 victorias, y un revivir que anima a sus fans. Y también las Águilas, que continúan con su tremendo récord de 22-5, y sin perder dos juegos seguidos.

Este viernes visitan al Licey en la capital y mañana van a Santiago, a continuar la serie entre ambos, que está 4-2 para los cibaeños. Las Águilas tienen su número mágico en 13, y podrían clasificarse en término de 10 días.

Esto va a ser un pleito de serie regular espectacular y será entre 5.

SE VA TATIS: Es extraño, pero Fernando Tatis ha aceptado un puesto de manager en la liga mexicana de béisbol del Verano. Lo hará con los Algodoneros de Unión Laguna, un club fundado en 1940 y que hace muchísimo tiempo no gana una corona.

Dice su registro que fueron campeones en 1942 y 1950, pero hace 75 años que “no ven a Linda”. Recientemente tuvieron a José Offerman de manager y fue licenciado.

Lo raro de esto es que Tatis posiblemente nunca haya dirigido en el Verano, ni siquiera en liga menor de MLB… ¿Por qué lo hace ahora? Él tiene una academia en San Pedro de Macorís, que también funciona como un centro de entrenamiento para peloteros de MLB y allí trabajan muchos en el invierno, incluyendo su hijo del mismo nombre.

Tatis fue el manager campeón de las Estrellas en 2017-18, rompiendo un maleficio de 50 años del equipo en Lidom… Tal vez va por lo mismo con los Algodoneros.

MUCHO DINERO: Los Azulejos de Toronto le han dado un tremendo contrato al lanzador Dylan Cease, US$210 millones por 7 años. ¿Es mucho?

Digamos que esas sumas las pone el mercado, porque en cuanto a números se refiere ese señor no merece tanto. Esta pasada campaña, con San Diego, tuvo marca de 8-12 y 4.55 de efectividad en 32 aperturas. Pero, a Toronto le gustó sus 30 años de edad, el hecho de que siempre está saludable y que es ponchador. En 2025 tuvo 11.3 ponches por cada 9 innings, y en general 10.6 en su carrera de 7 años. Creo que le dieron demasiado.

VACACIONES: Informo a los seguidores de esta columna “Miniaturas del Béisbol”, que “estaremos” de vacaciones un par de semanas, a partir del lunes. Es la primera vez que lo hago este año, y naturalmente el cerebro lo pide. Nos vemos el lunes 15 de diciembre.