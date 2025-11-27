Los buenos, los malos y los dichosos inclusive

Como si fuera un guión de Sergio Leone, la Lidom nos ha presentado en esta primera etapa un equipo muy bueno, la mayoría con registros bajo el par y algunos han salido hasta dichosos.

Las Águilas han sido el ejemplo de la perfección. Encabezan casi todos los departamentos: picheo (3.64), promedio de bateo (.279), OBP (.371), SLG (.423), OPS (.794) y el más importante, el de la tabla de posiciones, con 22 triunfos y apenas 5 derrotas. Ya esa gente está organizándose para el round robin.

La vasta legión de seguidores aguiluchos espera que esa gran actuación inicial no sea un montaje más, la misma farsa del conjunto con excelente arranque, ganadores de nueve campeonatos en trece años y presentes en 11 de esas trece series de fondo (entre 1995-97 y 2007-08). El usual gesto de rasgarse las vestiduras como los árabes los ha llevado a conseguir solo dos campeonatos en los siguientes 17 años, muy diferente al mencionado periodo que los llevó a ser el indiscutible equipo a vencer.

Los 24 veces campeones nacionales Tigres del Licey han sido la antítesis de sus grandes rivales desde la década del 70, las Águilas Cibaeñas. Los veteranos azules se han fundido, parecen por momentos las fieras salvajes championables, pero generalmente han lucido como gatitos amaestrados (han demostrado lo contrario en los últimos tres partidos). Los azules tienen una de las peores ofensivas del torneo, pues son últimos en jonrones (13), penúltimos en anotadas (107) y antepenúltimos en bateo (.237).

A los 17 veces campeones Leones del Escogido les ha faltado el rugido, además del liderazgo y ofensiva de Jean Segura y Junior Caminero. Los escarlatas han estado batallando con un desempeño por debajo del promedio (12-16) y ganaron ayer tras perder sus últimos cuatro enfrentamientos. Su promedio colectivo es de apenas .235 (penúltimo).

Las Estrellas es un equipo muy ofensivo, con la desgracia de tener el peor picheo del torneo (4.79). Los orientales lucen de lo mejor un día, sin embargo al siguiente tienen cinco o seis carreras abajo apenas terminan de interpretar el himno nacional.

El juego se define por carreras, no obstante nadie ha tenido más fortuna que los Gigantes, pues es el equipo con peor rango ofensivo (.219/.306/.312/ .618), 105 anotadas. No han aprovechado la ventaja del mejor estadio para jonroneros, pues no pegaron un cuadrangular en el Julián Javier entre el 8 (Johan Rojas) y el 22 de noviembre (Deivinson De Los Santos), sin mencionar el fracaso de las firmas de Pablo Reyes y Nomar Mazara, por mencionar dos de los agentes libres fallidos. Aún así tienen la suerte de estar a medio juego de Estrellas, Tigres y Leones.

La grandeza de los Potros ha sido contar con un cuerpo de relevistas imbateables. Anderson Pilar, Yovanny Cruz, Yaqui Rivera, Alberto Pacheco más la integración de los Grandes Ligas Ángel Chivilli y Huáscar Brazobán, presentan el nuevo rostro del relevo de los dos veces campeones nacionales, muy diferente a los primeros días del torneo que no había quien tirara un cero.

Así las cosas hemos visto dos novenas arriba, incluyendo a los envalentonados Toros, que al parecer van a terminar el récord de tres sótanos al hilo y cuatro equipos desangrándose por dos puestos clasificatorios.