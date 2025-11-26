Lakins, Lake y González conducen al Escogido a vencer a las Estrellas Orientales

Los Leones del Escogido contaron este miércoles con una buena labor de su abridor Travis Lakins, de su bullpen y del bateo situacional para vencer 6-3 a las Estrellas Orientales en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Lakins lanzó 4.2 entradas en las que no permitió anotaciones, toleró cinco hits y otorgó un boleto sin ponches, aunque salió sin decisión. A su presentación le siguieron Kenny Hernández, Rolddy Muñoz, Jacob Barnes y Stephen Nogosek, quienes no permitieron carreras a los petromacorisanos.

Los menudos fabricaron una vuelta en el segundo acto ante James González gracias a un cuadrangular solitario de Yamaico Navarro por el prado izquierdo.

Sin embargo, el rally grande de los rojos llegó en el quinto cuando entró a lanzar Raffi Vizcaíno, luego de que González transfiriera a Jorge Mateo, quién pasó a la intermedia con sencillo de Alexander Canario al bosque izquierdo. Un toque de sacrificio de Chadwick Tromp al lanzador movió a posición anotadora a los corredores, quienes alcanzaron el plato con triple de Junior Lake al central.

Un lanzamiento desviado de Vizcaíno permitió que Lake marcara la número cuatro de los capitaleños. Erik González tomó base por bolas y Luis Mey entró a lanzar. Gio Urshela lo recibió con indiscutible al central, al igual que Jason Domínguez, con lo que empujó a González y movió a Urshela a segunda. Navarro se embasó por jugada de selección, y un incogible del debutante Elier Hernández al prado izquierdo llevó a Urshela a la registradora.

La primera anotación de los Orientales llegó en el octavo episodio con un jonrón solitario de Francisco Peña por el jardín izquierdo frente a Fernando Abad. Los paquidermos se acercaron en el noveno tras un doble remolcador de dos por parte de Abraham Almonte contra Jimmy Cordero.

El triunfo fue para Muñoz (1-0), que consiguió dos ponches en un inning en blanco. González (0-2) fue el lanzador derrotado al permitir dos rayitas en cuatro capítulos.

Por los escarlatas, Lake bateó de 5-1, con triple, dos empujadas y una anotada; Navarro, de 4-1, con cuadrangular, una producida y una anotada; González, de 4-2, con doble, anotada y base por bolas, y Hernández, de 4-2, con una impulsada. Por los verdes, Almonte se fue de 2-1, con doble y dos remolcadas, y Peña, de 1-1, con cuadrangular, una empujada y una anotada.

Con la victoria los Leones mejoran su marca a 12-16, empatando con las Estrellas (13-17).

El Escogido descansará este jueves para volver a la acción el viernes contra las Estrellas otra vez pero en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, a las 7:30 de la noche.