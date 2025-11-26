Berroa y Durán cargan con la ofensiva y Águilas retoman vuelo y superan a los Toros

A punta de bates y buen pitcheo, las Águilas Cibaeñas sometieron 6-4 a los Toros del Este la noche de este miércoles en el Estadio Francisco Micheli.

El triunfo amarillo se cimentó en una ofensiva destacada. Steward Berroa fue la chispa al conectar cuadrangular, doble y sencillo. A él se unieron Ezequiel Durán, quien impulsó tres carreras con igual número de imparables, y Julio E. Rodríguez, que empujó dos más con un doble.

La victoria quedó en manos del abridor Drew Parrish (1-0), quien dominó a los Toros durante cinco entradas. El encuentro formó parte del calendario del torneo 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol.

Parrish (1-0) demostró un gran control en el montículo al completar una faena de cinco entradas, en las que solo permitió una carrera y dos hits. Con esa actuación logró su primer triunfo en LIDOM, con seis ponches y otorgar únicamente dos boletos. El cubano Yoan López se anotó su primer salvamento de la temporada.

Tras el resultado, las Águilas aumentaron su firmeza en la primera posición de la LIDOM con una marca de 22-5. De paso, dominan la serie particular 4-1 contra los Toros, cuyo récord quedó en 14-14, ocupando el segundo puesto del torneo.

Por las Águilas, Jean Carlos Henríquez (2.0) lanzó dos ceros. Inohan Paniagua, en cambio, dio tres boletos y toleró tres anotaciones. Finalmente, Pedro Payano (1.0) y Y. López (1.0) completaron su labor lanzando en blanco.

Justin Courtney (1-1), abridor taurino, puso labor de tres entradas, cuatro carreras (una inmerecida), cinco hits, un boleto y tres ponches. Luego lanzaron: Jimmy Yacabonis (1.0) lanzó un cero; Greg Minier (1.1) y Michael Ynoa (0.2) lanzaron en blanco; José M. Fernández (0.0) toleró una vuelta; Anderson Bidó (0.2), Jarlin García (1.1) y George Soriano (1.0) no permitieron carreras.

ACCIÓN

Las Águilas tomaron la delantera rápidamente en la primera entrada, cuando S. Berroa abrió el ataque con un sencillo. Tras robarse la segunda base, Ez. Durán lo impulsó al plato con un sencillo al bosque izquierdo, anotando así la primera carrera del partido (1-0).

Los Toros igualaron el conteo en la parte baja de la entrada. Gilberto Celestino conectó un sencillo y, tras avanzar a segunda por un rodado fallido de Bryan De La Cruz, se robó la antesala. Finalmente, anotó la carrera del empate (1-1) gracias a un elevado de sacrificio de Félix Reyes.

Los amarillos se fueron arriba 2-1 en la tercera entrada. S. Berroa conectó un doble al jardín izquierdo, llegó a tercera base mediante estafa y luego anotó con un doble de Ez. Durán por encima de la raya de tercera base.