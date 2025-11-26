Bartolo Colón entrega pavos a deportistas en New York

El ex lanzador de las Grandes Ligas, el dominicano Bartolo Colón, junto al doctor Ramón Tallaj, encabezaron las donaciones de 4,500 pavos y miles bolsas con productos Goya, que SOMOS Community Care, ofreció a familias necesitadas de New York, para la celebración felizmente del Día de Acción de Gracias.

En este evento anual que celebra SOMOS Community Care, unido a la compañía de seguro médico Healthfirst, durante más de 20 años, se unió a Colón y Tallaj, para esta repartciones Rafael Toro, director nacional de relaciones públicas de Goya Foods.

Asimismo, estaba el señor Miguel Centeno, vicepresidente para los compromisos de la comunidad de Healthfirst.

Se organizaron varios eventos de reparticiones de pavos y productos Goya, uno de ellos en la oficina principal 2910 Exterior Street, Bronx, NY.

También en el 571 Academy St, GLE New York, en la parte alta de Manhattan, en El Bronx, Queens, Brooklyn y otros sectores neoyorquinos.

"Estas familias han llegado a depender de esta campaña de donación cada año para hacer posible sus comidas de Acción de Gracias", aseguró Tallaj, quien mostraba felicidad como las personas acudieron masivamente a retirar los pavos y los productos alimenticios de primera necesidad.

“Hoy, estamos agradecidos por un año más de nuestra querida comunidad. ¡A por muchos más! Feliz Día de Acción de Gracias para ti y los tuyos”, dice un mensaje de SOMOS Community Care.

El invitado especial a esta entrega, Bartolo Colón, conocido popularmente como “Big Sexy”, sigue siendo uno de los nombres más recordados y queridos en la historia del béisbol moderno.

Aunque se retiró oficialmente de las Grandes Ligas en 2018, su impacto dentro y fuera del terreno lo mantiene vigente en la memoria de los fanáticos alrededor del mundo.

A lo largo de su carrera, vistió el uniforme de 11 equipos, incluyendo a los Yankees de New York, Medias Rojas de Boston, Los Angels de los Angeles, Atléticos de Oakland y los Mets de Nueva York. Su consistencia y longevidad lo llevaron a acumular 247 victorias, 2,535 ponches y un premio Cy Young en 2005 con los Angels, siendo el primer dominicano en lograrlo.

Colón, felizmente emocionado por participar en esta actividad en la comunidad latina, dio las gracias a Dios por estar presente.

"Estamos muy alegres por estar compartiendo con todos ustedes y distribuyendo estos pavos y productos alimenticios", dijo la leyenda viviente que representa el espíritu del béisbol caribeño: pasión, alegría y entrega.

Entre los ejecutivos de SOMOS Community Care se encontraban Alex Damirón, executive Vice President of Operations and Chief of Staff Innovations, Stephanie Duluc, Chief Of Staff, entre otros.

“Estamos emocionados por organizar esta nueva jornada, proporcionando pavos y comidas de Acción de Gracias a nuestros vecinos”, dijo agregó el doctor Ramón Tallaj, Chairman Of The Board de SOMOS Community Care.