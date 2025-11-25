Toros derrotan por séptima vez a los Leones en esta temporada

Yairo Muñoz y Bryan De La Cruz remolcaron carreras cada uno, para liderar el triunfo 4-1 de los Toros del Este sobre los Leones del Escogido, en partido celebrado este martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Yairo Muñoz sigue encendido: pegó su doble número 10 de la campaña, remolcó su carrera 12 y Bryan De La Cruz asumió el liderato de empujadas de la liga con 20, y extendió a ocho su racha de partidos seguidos dando de hit y remolcando o anotando al menos una vuelta.

Rafael Lantigua dio 3 hits y remolcó una vuelta, Tres Barrera debutó dando hit y produciendo una rayita también.

Ahora, los Toros mejoran su récord a 14-13, se mantienen en la segunda posición, cortan una racha de dos derrotas al hilo y mantiene su dominio en la serie particular (7-1) ante los Leones, que caen a 11-16.

El triunfo fue para el relevista naranja Janser Lara (1-0, 0.00) tras lograr 1.1 innings sin hit ni carrera; el salvamento fue para Joe Corbett (2º), mientras la derrota fue para el abridor rojo Norge Ruiz (0-1, 3.97) luego de permitir tres carreras y cuatro hits en 1.2 entradas.

El pitcheo naranja provocó que los Leones batearan de 8-2 con corredores en posición anotadora y dejaran 8 corredores esperando remolque.

LAS CARRERAS

Los Leones anotaron primero 1-0, con hit de Gio Urshela al jardín derecho, remolcando a Héctor Rodríguez desde segunda.

Rápidamente, en la segunda entrada, los Toros lograron un rally de tres vueltas encabezado por doblete al jardín izquierdo de Yairo Muñoz, empujando a Eloy Jiménez que también había pegado doble para empatar el encuentro 1-1.

En ese mismo inning, Tres Barrera se estrenó con un sencillo remolcador detrás de segunda, y luego con un toque sorpresa de Rafael Lantigua, anotó Barrera para colocar la pizarra 3-1.

Más tarde, en el cuarto, Bryan De La Cruz conectó un largo doble al prado izquierdo para empujar a Gilberto Celestino desde segunda y aumentar la ventaja 4-1.

Los mejores por los Toros, Yairo Muñoz de 4-2, doble, una impulsada, una anotada; Rafael Lantigua de 4-3, con doble, una empujada, una base robada; Tres Barrera de 4-1 y una remolcada debutando; Eloy Jiménez de 4-1, doble, una producida, anotó una; Bryan De La Cruz de 4-1, una remolcada, un boleto; Manny Peña, Gilberto Celestino y Jeimer Candelario pegaron un hit cada uno.

Por los Leones, Erik González de 3-3, con doble; Gio Urshela de 4-3 con una producida; Franchy Cordero y Yamaico Navarro se fueron de 4-1 cada uno.

Este miércoles, los Toros retornan a casa, con Justin Courtney en la lomita, para recibir la visita de las Águilas Cibaeñas iniciando a las 7:30 de la noche.