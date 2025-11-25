Esmil Rogers brilla y las Estrellas derrotan 4-2 a los Gigantes

Las Estrellas Orientales dieron un paso importante en la lucha por la clasificación al imponerse 4-2 a los Gigantes del Cibao la noche de este martes, en un partido disputado en el Estadio Tetelo Vargas, resultado que les permitió escalar al tercer puesto del campeonato. Con la derrota, los Gigantes descendieron al cuarto lugar, en una batalla cerrada que se mantiene en la parte media de la tabla de posiciones.

El veterano lanzador Esmil Rogers fue la figura dominante del encuentro por el conjunto verde.

El derecho trabajó cinco entradas en blanco, permitiendo apenas dos imparables, ponchando a cinco bateadores, aunque otorgó cuatro bases por bolas.

Las primeras anotaciones llegaron en el tercer episodio. Ángel Martínez conectó un sencillo elevado al jardín derecho, batazo que permitió que Wilín Rosario cruzara el plato. Un elevado de sacrificio permitió a Ernesto Martínez Jr. anotar para la segunda vuelta, y luego Vidal Bruján se robó el plato para la tercera.

Los Gigantes lse acercaron con un jonrón de dos carreras de Deyvinson De Los Santos en la parte alta del octavo.

El cierre estuvo a cargo de Patrick Weigel, quien se adjudicó el salvamento preservando la victoria.