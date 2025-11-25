Miércoles chismoso

Todavía está caliente el rebú que ha armado la FIFA (Federación Internacional de Fútbol) con la eliminación de la franquicia de San Cristóbal de la LDF. La acusación es por “amaño” de partidos, y los datos más cercanos indican que ese embrollo está relacionado con el mundo de las apuestas.

¿Qué dijeron las autoridades locales?… De un lado, el presidente de la Federación, Francisco Deschamps, dijo que eso era un asunto de la Liga y su cuerpo directivo. Y el lunes, el mandamás de la LDF, el abogado Milton Rey Guerra, emitió un comunicado diciendo que van a esperar que termine la investigación de la FIFA para asumir una posición. ¿Rey Guevara no está enterado de lo sucedido, no puede pedir a la FIFA que le diga a la LDF el porqué de la medida? Y luego, emitir su consideración para consumo local e internacional. Es lo que corresponde hacer, creo yo.

.- Otro tanto vale para el caso del Comité Olímpico Dominicano, organismo que ha visto embargar sus cuentas, y se reverdece el gran problema aquel con cinco federaciones. ¿Y qué dice Gary Bautista? También guarda silencio. “Hablamos luego”.

TOQUES POR LIDOM

De otro lado, veamos algunas sugerencias y comentarios de situaciones de los periodistas sobre el torneo de béisbol invernal y Lidom. Tomo notas de la prensa en general, incluyendo los que cubren por Listín Diario.

.- Se requiere que los departamentos de relaciones públicas de los equipos den soporte a la prensa que desea entrevistar a peloteros, managers y ejecutivos en entrevistas coordinadas previamente. Eso se hace en todas las ligas del mundo, para aquellos actores que no se nieguen a hablar con la prensa. ¿Qué sucede ahora? Que los periodistas intentan hacer contacto directo con los atletas, pero eso no es fácil. Requieren de la ayuda de los relacionistas públicos o directores de prensa. Alguien que ayude.

.- Me dijo un colega que en la credencial de Lidom dice que tienen acceso a todos los sitios, incluyendo el clubhouse, pero eso no se cumple. Esta área nunca da acceso a la prensa, así que deben revisar esa situación.

.- Los fanáticos están pidiendo que la transmisión de TV coloque el famoso “cuadrito” para la zona de strike-bolas. Ya están acostumbrados a verlo en MLB, y aquí hace falta. A mí también.

.- Es urgente que la Lidom revise el operativo diario de limpieza de asientos, pues siempre están sucios. Yo añado que la empresa responsable debe reemplazar los porta vasos, pues muchos han desaparecido, hay rotos y muchos han desaparecido.

.- Algunos managers tienen el grito al cielo porque los equipos los obligan a dar entrevistas luego de los juegos, aunque pierdan. Dicen que eso solo debería suceder los días en que ganen, y que es una imitación pobre de las Grandes Ligas. Aquí sucede con frecuencia a la medianoche, inclusive para managers que están en mala racha, con 5 derrotas corridas. De verdad es incómodo, pero está de moda.

.- Algunas transmisiones de los equipos colocan en la pantalla de TV las millas de los pitcheos, pero no todas. Se pide que lo hagan todos.

.- Dicen que los baños de los estadios, al menos en la capital, están siendo abiertos muy tarde. Piden una apertura más temprana.

A Lidom que abra los ojos, por favor.

OTRO ASCENSO: Recientemente tuvimos la noticia de que Gilbert Gómez, manager del Licey, había sido ascendido a coach de primera base de los Mets de Nueva York. Ahora llega la información de que otro dominicano, José Leger, actual dirigente de los Gigantes del Cibao, fue nombrado coach de primera con los Medias Blancas de Chicago. Él tenía cuatro años corridos dirigiendo en AA de la organización de San Luis, en Springfield, y fue captado por los Medias Blancas. Leger tiene 43 años de edad, y naturalmente está haciendo carrera hace mucho tiempo. Como jugador profesional jugó cátcher y primera base.

En Lidom fue manager de las Águilas en 2023-24, luego fue coach de Escogido. Ahora se estrena con los Gigantes y está luchando por la clasificación al round robin.

EL MARCIANO: Se habla de cómo están sucediendo las cosas para Jasson Domínguez, el llamado Marciano que juega para los Leones del Escogido y quien ha sido prospecto de los Yanquis por muchos años. Hasta la noche del martes, Domínguez tenía solo 4 hits en 22 turnos para promedio de .182, nada bien… Necesitará un par de juegos de muchos hits para poder arreglar sus asuntos.