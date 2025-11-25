Figuras serán exaltadas en XI Ceremonial Deporte Noroestano

El exjugador de Grandes Ligas Alexis Gómez, el lanzador de la selección de softbol Manuel Vargas Torres y el periodista Fernando Rodríguez como propulsor, encabezan la camada a ser exaltada en el XI Ceremonial de la Galería de la Fama del Deporte Noroestano (Gafadenor), el próximo sábado 29 de noviembre a las 11:00 de la mañana en el Auditorio Juan de Jesús Reyes, de la UTESA, recinto Mao.

El beisbolista de aficionados Elvis Gonell, el otrora atleta de campo y pista José Ventura y el ex meta de la selección nacional de fútbol Junior Balbuena completan el cuadro de los nuevos inmortales de la Línea Noroeste, que involucra a los deportistas de las provincias Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde.

El ceremonial cuenta con el respaldo del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) y su ministro, Kelvin Cruz.

El ingeniero Héctor –Tony- Herrera, presidente de la Gafadenor, informó que el ceremonial tiene dedicatoria a Winston –Chilote- LLenas Dávila, presidente Ad Vitam del equipo de béisbol Águilas Cibaeñas, por su amplia trayectoria al servicio del deporte nacional y sus valiosos aportes al desarrollo de la región.

También se rendirá un homenaje póstumo al legendario pionero del béisbol dominicano Osvaldo Virgil, “figura emblemática cuyo legado ha trascendido fronteras y generaciones”, dice una nota de la Galería noroestana, sobre el primer dominicano que jugó en las Grandes Liga en 1956.

“La nueva generación de inmortales está integrada por atletas y propulsores que han dejado huellas imborrables en el desarrollo deportivo del noroeste”, apunta un despacho de prensa generado en Mao.

Los protagonistas

Alexis Gómez (Loma de Cabrera, Dajabón) jugó en Grandes Ligas con Reales de Kansas City y Tigres de Detroit y en el béisbol invernal con Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey. Según reportes de su carrera, es el único jugador dominicano en disparar cuatro cuadrangulares en un partido de AAA.

Manuel Vargas Torres (Loma de Cabrera) fue lanzador estelar de la selección de softbol molinete, medallista en Juegos y Campeonatos Centroamericanos y del Caribe, con una trayectoria que se espera reconozca el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Fernando Rodríguez Céspedes (Mao) es un comunicador de larga trayectoria, que ha dedicado toda su vida al deporte, la cultura y la sociedad, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de su región y del país.

Elvis Gonell (Santiago Rodríguez), reportan, que es el único lanzador dominicano en ganar dos partidos a la selección de Cuba para dos países, República Dominicana y Guatemala. Se desempeñó en el béisbol del Círculo Deportivo Militar con la Marina de Guerra (hoy Armada Dominicana) y creó una liga de béisbol que lleva su nombre.

José Ventura es un exatleta maeño, que afirman fue medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe y Panamericanos en el Impulso de la Bala y Lanzamiento del Disco.

El también nativo de Mao, Junior Balbuena, fue un portero miembro de la selección nacional de fútbol juvenil y de mayores; actuó en los otrora Torneo Nacionales de Primera División y la denominada Liga Mayor. Por igual, es un director técnico (manager) destacado del fútbol maeño.

“Esta exaltación reafirma el compromiso de la institución de preservar la memoria histórica del deporte noroestano, reconociendo a hombres y mujeres cuyas carreras han contribuido a fortalecer la identidad deportiva del país”, resalta la directiva de la Gafadenor.

El ceremonial contará con asistencia de autoridades civiles y deportivas, personalidades invitadas y representantes de clubes y asociaciones de las provincias integrantes.