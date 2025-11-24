Venden pelotas de jonrones decisivos en Serie Mundial en casi medio millón

Apenas dos outs necesitaban los Toronto Blue Jays para acabar con el reinado de Los Angeles Dodgers. Sin embargo, ese séptimo juego de Serie Mundial, que podía ser de fiesta total en el Rogers Centre acabó en desazón luego de que Miguel Rojas empate las acciones en el noveno episodio y force a unos extra innings, donde Will Smith le dio la ventaja definitiva a los azules, para coronarse nuevamente en MLB.

Pese a la tristeza generalizada que hubo en suelo canadiense porque casi se corta una sequía de 32 años sin obtener la Serie Mundial, hubo dos personas que dentro de todo pudieron ser felices, ya que sacaron rédito a los dos batazos mencionados.

Se trata de John Bains y Matthew Bains, quienes son padre e hijo y estuvieron ubicados en el sector izquierdo de las gradas, lugar a donde cayeron ambos batazos.

En el caso de John, de 61 años de edad y nativo de la localidad de Ontario, se hizo del jonrón de Miguel Rojas y par de episodios después, Matthew capturó el de Will Smith, los cuales acabaron con la posibilidad de sumar su primer anillo desde 1993.

Ambos se dispusieron a vender las pelotas de esas conexiones y aunque pedían una cifra que estaba en alrededor del millón de dólares, el dinero que ofertaron estuvo muy por debajo.

"Daría un millón de dólares por la pelota de Rojas y uno y medio por la de Smith. Ambas fueron pelotas que cambiaron el juego", había comentado John en una entrevista que dio a Cllct Sports.

Afirmó que para ello tomó como medición aquel grand slam de Freddie Freeman contra New York Yankees en la Serie Mundial de 2024, dejando en el terreno a los del Bronx. Poco después, esa pelota se vendió en 1.56 millones de dólares.

Pero esta vez la historia fue otra. En la subasta que se hizo este sábado 22 de noviembre, en el SCP Auctions de California, la pelota que más valió fue la de Smith, que decidió el título en favor de Los Angeles Dodgers, ya que por ella pagaron unos 168 mil dólares.

Mientras, la de Rojas estuvo en una cantidad parecida, aunque un poco menor, al costar unos 156 mil dólares, dando un total de 324 mil dólares.

Para la familia no es raro capturar este tipo de cuadrangulares, ya que en esta misma Postemporada cuenta con otra pieza de colección, como el jonrón de Vladimir Guerrero Jr. en el primer juego de la Serie Divisional contra New York Yankees, además del conectado por Ernie Clement en el siguiente compromiso frente a los neoyorquinos.