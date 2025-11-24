Jorge Tavárez gana su primer juego en Lidom y las Águilas derrotan a los Gigantes

Las Águilas Cibaeñas se mantuvieron indomables en el torneo

2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, al derrotar de manera

contundente 6-1 a los Gigantes del Cibao este lunes en el Estadio Julián Javier. El equipo amarillo

fundamentó su victoria en la notable labor del lanzador Jorge Tavárez y una ofensiva consistente que

conectó un total de 13 hits.

Tavárez (1-0), nativo de Loma de Cabrera, se adjudicó su primera victoria de por vida en LIDOM tras

una sólida presentación. El diestro, que había lanzado cuatro ceros en su salida previa, trabajó cinco

entradas, permitiendo solo una carrera y tres hits, además de abanicar a cinco rivales y otorgar un

boleto. Por segundo juego sucesivo, un lanzador abridor de las Águilas se apunta la victoria. Ayer,

Abdiel Mendoza fue el encargado de lograrlo.

El asedio de los bates amarillos fue liderado por Aderlin Rodríguez y Ezequiel Durán, quienes

impulsaron dos carreras cada uno. También fueron pilares José Rodríguez con un sólido desempeño

de tres hits, Steward Berroa con un doble y dos sencillos, y Leody Taveras con dos imparables.

Este poderío se evidenció temprano, ya que los aguiluchos despacharon al abridor Frank Garcés (0-1)

en el primer inning, tras un ataque de tres carreras con cinco hits.

El triunfo elevó el registro de los aguiluchos a 21-4, consolidándolos firmemente en la cima de LIDOM

justo al completar la mitad de la serie regular. Su dominio es evidente: las Águilas han ganado 11 de

sus últimos 12 juegos y mejoraron su palmarés como visitantes a un impresionante 10-3. Por el

contrario, los nordestanos vieron su récord caer a 11-14, válido para el tercer puesto de la tabla.

Jean Carlos Henríquez (2.0), el debutante cubano Yoan López (1.0) y Burch Smith (1.0) se encargaron

de completar el relevo de las Águilas.

Por los Gigantes, Joel César (1.2) aceptó dos carreras; Ángel Sánchez (2.0) lanzó dos ceros; Brian

Rodríguez (1.2) permitió una carrera; Blake Weiman (1.1), Hansel Robles (1.0) y Aidan Anderson

(1.0) tiraron en blanco.

Anotaciones

En la primera entrada, los aguiluchos tomaron la delantera con una ofensiva de tres carreras. El ataque

comenzó con sencillos consecutivos de Steward Berroa y Leody Taveras, quienes ejecutaron doble

robo. Ambos anotaron gracias a un doblete productor de Aderlin Rodríguez, quien enseguida avanzó

a tercera con un sencillo de José Rodríguez, y finalmente cruzó el plato impulsado por un hit de Adael

Amador al jardín derecho, poniendo el marcador 3-0.

En la segunda entrada, los amarillos continuaron su ataque y sumaron dos carreras más. Ángel Genao

y L. Taveras negociaron boletos consecutivos. Acto seguido, Ezequiel Durán conectó un sencillo al

jardín derecho, impulsando a Genao al plato con la primera de la entrada. Tras un rodado a la inicial

de Aderlin (que permitió a Taveras avanzar a tercera), J. Rodríguez conectó hit al jardín izquierdo,

impulsando a Taveras y poniendo la pizarra 5-0.

Los Gigantes anotaron una en el cuarto acto mediante jonrón solitario de Deivison De Los Santos, para el 5-1.

Los amarillos añadieron otra carrera en la sexta entrada. Con una ráfaga de tres sencillos sucesivos, S. Berroa y L. Taveras se embasaron. Acto seguido, Ezequiel Durán conectó el hit que remolcó a Berroa, ampliando la ventaja a 6-1.

Resumen

Por las Águilas, Adael Amador remolcó una con un sencillo y Webster Rivas bateó de 4-1.

De Los Santos lideró a los locales con un jonrón y una impulsada; Kenny Piper dio dos hits y Leury

García pegó un sencillo.

Datos

Esta victoria fue la número 110 en LIDOM para el dirigente aguilucho Luis “Pipe” Urueta. Con este

hito, el colombiano —dos veces ganador del premio “Mánager del Año”— se acerca a la marca de 118

triunfos de Johnny Lippon. Lippon, quien también dirigió a las Águilas y las hizo campeonas en

temporadas consecutivas (1977-78 y 1978-79), ocupa el sexto puesto en la lista histórica de los

mánagers extranjeros más ganadores en la liga dominicana.

El trío de las 5 entradas

Las Águilas han visto a sus abridores completar 5.0 entradas en tres juegos seguidos: Charlie Barnes

(1 C), Abdiel Mendoza (5 ceros) y Jorge Tavárez (1 C).