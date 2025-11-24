Detrás del record

Los registros de records de Lidom no son tan abundantes ni precisos. A través del tiempo han logrado un espacio gracias a la labor de periodistas y estadígrafos amantes del beisbol, que han llevado sus propios números.

Pero números oficiales de Lidom no, porque la liga nunca ha contratado una empresa que le permita oficializar los records.También, tenemos el inconveniente de que en distintas épocas el calendario de la serie regular ha sufrido variaciones, se han celebrado 70 ,60 y 50 juegos, como es la actualidad.

Les avanzo, para empezar, que de manera extraoficial hay un record para más victorias en serie regular, para este formato de 50 juegos. Ese record es de 34 victorias,logradas en dos oportunidades: los Toros lo lograron en la campaña 2019-20, y el Licey en 2022-23..

Las Aguilas tienen un ritmo tremendo pues exhiben su promedio en .833,algo exagerado,

pues si finalizan con 40-10, eso les da exactamente 800. Tanto Toros como Licey tuvieron 34-16 para pct. de .680.

¿Y cuánto es el record general de la Liga?.Son 42 victorias, logradas por las Aguilas en el campeonato 1983-84 cuando nació la expansión .Se añadieron Caimanes del Sur,de San Cristóbal y Azucareros (toros ) del Este, y se celebraron 70 partidos por equipo. Es decir,cada quien jugó 14 contra los otros 5.

LASAGUILAS

¿ Y qué avispa ha picado a las Aguilas este invierno que han venido arrasando con todo?. No es de Juan Luis Guerra esa avispa, pero ha dado resultado.

Han tenido el empuje del núcleo nuevo formado por Alberto y Emmanuel Rodríguez, Adael Amador y Angel Genao. Más, otros veteranos que pertenecen alambiente de Grandes Ligas, como Ezequiel Durán , Leodys Tavares, el receptor J.C.Escarra, y también metan ahí a l otro receptor, Webster Rivas. Y el principal bate de todos,Aderlin Rodríguez, con una actuación de 4 jonrones y 17 empujadas, hasta este lunes.

Se fue Emmanuel Rodríguez, detenido por los Mellizos de Minnesota luego de un mes de acción, pero se queda Alberto , que también es jardinero y bateador zurdo. Sucede que Alberto, de 5 pies, 11 pulgadas, es nativo de Cotui y fue firmado en 2018 por los Azulejos de Toronto. Tiene alto promedio de bateo en .474 con 3 hrs, 13empujadas, y un juego muy alegre.

Sin embargo, hace dos años no está en MLB, y en el verano del 2025 jugó con Aguascalientes, de México. Alli tuvo promedio de .315 en 286 turnos, 9 jonrones, 45 empujadas.. Y con las Aguilas batea para .474 con 3 jonrones, 13 impulsadas.

Es posible que las Aguilas pierdan algunos jóvenes, especialmente a Angel Genao, quien pertenece a Cleveland , tiene 21 años de edad y fue firmado en 2021. Este año jugó en niveles clase A, y AA… Pero el club tiene jugadores alternos, y debemos citar, también al jardinero Juan Lagares y al cátcher Julio Rodríguez, quien ha experimentado progreso.

COLECTIVO: Las Aguilas dominan varios renglones en la ofensiva. Están en primer lugar en bateo con .275, en carreras anotadas con 149, OBP .372, OPS .795, en jonrones están en segundo lugar con 20 (Estrellas Orientales 26), y en dobles en segundo con 42.

La mejor efectividad colectiva pertenece a las Aguilas con 3.68.

El equipo aguilucho tiene 11-1 en el estadio Cibao, y este año sí pueden llamarlo “El Valle de la Muerte”. También han sido “asesinos” cuando están de visitantes.

LA OTRA CULTURA: ¿Recuerda alguien los dos jonrones finales que llevaron a losDodgers a superar a Toronto y ganar la pasada serie mundial de Grandes Ligas?. Me refiero al cuadrangular de Miguel Rojas ante Jeff Hoffman en el 9no. inning, y luego el de Will Smith ante Shane Bieber en el décimo, para coronar la victoria.

Pues esas dos pelotas fueron vendidas en una subasta realizada este sábado en California, y los precios fueron US$ 156 mil la de Rojas, y US$168 mil la otra. Desde luego es otra cultura, muy distinta a la dominicana, porque aquí veo al amigo Parmenio Rodríguez con las pelotas que disparan los bates del Licey, pero nunca he escuchado a nadie ofrecer un chele.

Pero, lo más grandioso de todo esto es que ambos jonrones de la serie mundial fueron bateados al mismo lugar, entre left center, y capturadas por dos personas que andaban juntas, padre e hijo.Ellos se llaman Josh y Matthew Bains, quienes ahora se divierten mas con esos chelitos..

Si no me creen, busquen los videos de ambos jonrones y se darán cuenta de lo sucedido.

EL CLÁSICO: Leí por ahí que habrá serios problemas de alta calidad con el equipo de JapÓn para el clásico mundial de beisbol .¿Y por qué? Eso sucederá si los Dodgers le dan permiso de juego a Shohei Ohtani, Roki Sasaki y Yoshinobu Yamamoto. Serían tres tremendos refuerzos,conspirando contra el resto..