Ureña y Pimentel conducen a los Toros a derrotar a los Leones del Escogido

José Ureña completó cinco sólidas entradas y Sandber Pimentel dió el hit de oro, para que los Toros del Este superaran por la mínima, 5-4, a los Leones del Escogido, en un reñido encuentro celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

En la octava entrada, Sandber Pimentel entró a batear como emergente y conectó un largo doblete por la raya del left field, suficiente para que anotara desde la inicial Yairo Muñoz y así romper el empate y colocar la pizarra 5-4.

Con la victoria, los Toros mejoran su récord a 13-11, toman dos juegos y medio de ventaja en el segundo lugar, mientras los Leones (11-14) pierden su segundo juego consecutivo.

El abridor taurino José Ureña (0-0, 3.27) salió sin decisión, pero completó cinco entradas, de tan sólo una carrera y un hit, otorgó dos transferencias y propinó cinco ponches.

El pitcheo de los Toros limitó a los Leones a batear de 3-0 con corredores en posición anotadora y a dejar 7 hombres en base, además de que realizaron dos outs en el plato que fueron vitales para el triunfo taurino.

Ahora la tropa taurina tiene 7-7 en casa y junto a las Aguilas son los únicos equipos que jugan para .500 o mejor tanto en la ruta como en el hogar.

Por los Toros, Sandber Pimentel de 1-1, doble y una impulsada; Félix Reyes de 4-3, triple, doble y sencillo, anotó una; Yairo Muñoz de 4-1, una empujada, una anotada; Bryan De La Cruz de 4-1, con una anotada y Rafael Lantigua de 4-1, anotó una.

Por los Leones, Jasson Domínguez de 4-2, con doble; Yamaico Navarro remolcó dos y Héctor Rodríguez de 2-1, con doble y anotada.

Este domingo, los Toros viajan a San Francisco de Macorís para enfrentarse a los Gigantes del Cibao, a partir de las 5 de la tarde.