Raimel Tapia batea de 5-5, Estrellas vencen al Licey y lo envían al último lugar

Las Estrellas Orientales derrotaron la noche de este sábado a los Tigres del Licey 7-3 en partido correspondiente al torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026, celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Raimel Tapia bateó cinco imparables, en igual cantidad de turnos con una carrera remolcada y dos anotadas, incluido el robo del plato en la octava entrada.

Con la victoria, las Estrellas frenan una racha de cuatro derrotas y de paso lograr su quinta victoria en la ruta. Asimismo, los dirigidos por Fernando Tatis comandan la serie particular ante los azules 3-2.

A la ofensiva también se destacaron Wilín Rosario con cuadrangular, Josh Lester con doble y una empujada y José Tena, con triple y tres carreras anotadas.

El equipo de la enseña verde volverá a enfrentar a los Tigres, esta vez en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a partir de las cinco de la tarde. Enny Romero es el lanzador señalado para medirse al conjunto azul.

El lanzador ganador fue el relevista Jhan Maríñez (1-1), mientras que la derrota recayó en Luis Frías (0-1).

Por las Estrellas abrió el partido Oscar de la Cruz, quien lanzó tres entradas y un tercio de cinco hits, tres carreras (una limpia) y cuatro ponches. Fue reemplazado por Gerónimo Franzuá (4), Andy Otero (5), Maríñez (6), Carlos Belén (7), Raffi Vizcaíno (8) y Neftalí Feliz (9).

En tanto, por los Tigres inició Cameron Gann, con actuación de dos episodios y dos tercios de seis imparables y tres carreras. Fue sustituido por Ulises Joaquín (3), Ryan Watson (5), Misael Tamárez (6), Andrew Pérez (6), Frías (7), Jordi Martínez (7), Wander Suero (8) y Ofreidy Gómez (8).