Con ofensiva de Rojas y Paulino, los Gigantes derrotan Toros y ascienden al tercer lugar

Con una ofensiva descomunal encabezada por Johan Rojas y Eddison Paulino, los Gigantes del Cibao apalearon 14-6 a los Toros del Este, logrando su tercera victoria consecutiva la tarde-noche de este domingo en el Estadio Julián Javier, en el torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicado a Juan Marichal y por la Copa Banreservas.

El triunfo coloca a los Gigantes con foja de 11-13, subiendo al tercer puesto del standing, a nueve juegos de las punteras Águilas Cibaeñas (20-4).

Rojas y Paulino se combinaron para ocho imparables, seis anotadas y cinco empujadas en una jornada de alto impacto ofensivo.

Rojas bateó de 5-4, con un doble, tres anotadas y dos remolcadas, mientras que Paulino también disparó cuatro hits en cinco turnos, incluyendo un cuadrangular, tres anotadas y tres impulsadas.

Carlos Peguero se unió a la fiesta ofensiva con su jonrón número 49 en la Lidom, colocándose a uno de alcanzar a Ángel Peña y Winston “Chilote” Llenas (50) en el séptimo lugar histórico de todos los tiempos.

Por los Gigantes, Leurys García bateó de 5-2, con dos anotadas; Marco Hernández de 5-3, con anotada, doble y dos boletos; Peguero de 4-3, con anotada y dos remolcadas; y Julio Carreras de 4-1, con anotada y empujada.

Por los Toros, que ahora tienen marca de 13-12, contaron con el respaldo ofensivo de Félix Reyes, de 4-1, jonrón y dos impulsadas; Rafael Lantigua de 2-2, cuadrangular, dos remolcadas; y Manuel Peña de 3-1, con una impulsada.

El estadounidense Aaron Brooks (1-2) cargó con el revés, mientras que Aidan Anderson (1-0) se acreditó la victoria con un impecable relevo de tres bateadores enfrentados en la quinta entrada.

Este lunes, los Gigantes reciben a las Águilas Cibaeñas en San Francisco de Macorís a las 7:00 de la noche, y los Toros se medirán a los Tigres del Licey a las 7:30 p. m. en Santo Domingo.

Las Águilas Cibaeñas siguen en el primero con 20-4; detrás están los Toros del Este (13-12), Gigantes del Cibao (11-13), Estrellas Orientales (12-16), Leones del Escogido (11-15) y Tigres del Licey (9-16) con cinco derrotas seguidas.