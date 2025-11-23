Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Con ofensiva de Rojas y Paulino, los Gigantes derrotan Toros y ascienden al tercer lugar

Johan Rojas, de los Gigantes, es felicitado por sus compañeros luego de anotar una carrera en el choque contra los Toros

Listín DiarioSan Francisco de Macorís, RD

Con una ofensiva descomunal encabezada por Johan Rojas y Eddison Paulino, los Gigantes del Cibao apalearon 14-6 a los Toros del Este, logrando su tercera victoria consecutiva la tarde-noche de este domingo en el Estadio Julián Javier, en el torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol, dedicado a Juan Marichal y por la Copa Banreservas.

El triunfo coloca a los Gigantes con foja de 11-13, subiendo al tercer puesto del standing, a nueve juegos de las punteras Águilas Cibaeñas (20-4).

Rojas y Paulino se combinaron para ocho imparables, seis anotadas y cinco empujadas en una jornada de alto impacto ofensivo.

Rojas bateó de 5-4, con un doble, tres anotadas y dos remolcadas, mientras que Paulino también disparó cuatro hits en cinco turnos, incluyendo un cuadrangular, tres anotadas y tres impulsadas.

Carlos Peguero se unió a la fiesta ofensiva con su jonrón número 49 en la Lidom, colocándose a uno de alcanzar a Ángel Peña y Winston “Chilote” Llenas (50) en el séptimo lugar histórico de todos los tiempos.

Por los Gigantes, Leurys García bateó de 5-2, con dos anotadas; Marco Hernández de 5-3, con anotada, doble y dos boletos; Peguero de 4-3, con anotada y dos remolcadas; y Julio Carreras de 4-1, con anotada y empujada.

Por los Toros, que ahora tienen marca de 13-12, contaron con el respaldo ofensivo de Félix Reyes, de 4-1, jonrón y dos impulsadas; Rafael Lantigua de 2-2, cuadrangular, dos remolcadas; y Manuel Peña de 3-1, con una impulsada.

El estadounidense Aaron Brooks (1-2) cargó con el revés, mientras que Aidan Anderson (1-0) se acreditó la victoria con un impecable relevo de tres bateadores enfrentados en la quinta entrada.

Este lunes, los Gigantes reciben a las Águilas Cibaeñas en San Francisco de Macorís a las 7:00 de la noche, y los Toros se medirán a los Tigres del Licey a las 7:30 p. m. en Santo Domingo.

Las Águilas Cibaeñas siguen en el primero con 20-4; detrás están los Toros del Este (13-12), Gigantes del Cibao (11-13), Estrellas Orientales (12-16), Leones del Escogido (11-15) y Tigres del Licey (9-16) con cinco derrotas seguidas.

