Con hit al cuadro de Canó las Estrellas extienden a cinco la racha de derrotas del Licey

Robinson Canó disparó un sencillo a segunda base y remolcó la carrera de la victoria para las Estrellas Orientales que derrotaron cinco carreras por cuatro a los Tigres del Licey en un juego decidido en 10 entradas.

Wilín Rosario bateó de 4-2 y remolcó dos vueltas para liderar la ofensiva de los verdes.

Canó encontró a Raimel Tapia y a Josh Lester en las esquinas y conectó suave por la segunda base para impulsar a la del triunfo, lo que da el segundo triunfo a los verdes, que ganaron este domingo en el Estadio Tetelo Vargas y así firman la quinta derrota de los Tigres.

Las Estrellas (12-16), ubicadas en el cuarto lugar, le ganan la serie particular 4-2 a un Licey que registra su última victoria el pasado 18 de noviembre cuando vencieron 3-2 a los Gigantes del Cibao.

Orientales y Leones del Escogido están a 10 juegos del primer lugar, que ocupan las Águilas Cibaeñas.

En su racha negativa los azules han sido sobre anotados 28-19.

El Licey perdía 4-2, pero regresaron para empatar en el noveno para luego perder su cuarto partido en extrainning con solo una victoria. Las Estrellas tienen 2-1 en ese renglón.

Un ataque de dos carreras en el cuarto y otras dos en el quinto, todas contra el abridor azul César Valdez, inclinaron la pizarra a favor de las Estrellas.

Josh Lester abrió la amenaza en el cuarto episodio con un doble al derecho y, tras un ponche a Robinson Canó y una base por bolas intencional a Ernesto Martínez Jr., Wilín Rosario disparó un doble que remolcó a ambos corredores para una ventaja 2-0.

Los Tigres marcaron su primera carrera en el quinto por doble de Michael de la Cruz, que impulsó a Armando Álvarez.

En el cierre de esa entrada, la ofensiva verde contraatacó. El bateador emergente, José Tena conectó sencillo y avanzó hasta tercera por un error en viraje de Valdez.

Con dos outs, Ismael Munguía respondió con un triple al central que trajo la tercera carrera de las Estrellas ante Valdez, quien fue reemplazado por Anderson Severino. Con Josh Lester al bate, relevista realizó un lanzamiento desviado y permitió que Munguía anotara, ampliando la ventaja a 4-1.

En el sexto, Ramón Hernández pegó un doble que dejó corredores en tercera y segunda y Luis Campus año falló con un rodado por la inicial y Stevenson anotó la segunda azul.

En el noveno, el Licey regresó en el marcador. Un jonrón de Campus año acercó a uno a los capitalinos y un doble de De la Cruz impulsó a Esteury Ruiz para empatar el partido 4-4.

La victoria fue para Carlos Belén (1-1) y perdió Andrew Pérez (0-1).