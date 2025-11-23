Fue en el cine, viendo películas de policías, que aprendí la existencia de un departamento llamado “Asuntos Internos”. Eso existe aquí también dentro del cuerpo policial, y tiene por principal función investigar a los propios miembros de la institución, a ver si tienen por ahí algún “maco”.

Pero, en general en esto de Asuntos Internos lo ideal sería la prevención, es decir investigar por adelantado si alguien, individuo o equipo está violando los reglamentos y las leyes, para actuar en consecuencia.

Traigo esto a colación porque el pasado viernes llegó la información de que la FIFA había suspendido a la franquicia de San Cristóbal que acciona en la Liga Dominicana de Fútbol. ¿Por qué motivo? Porque estarían amañando partidos y perdiendo todos sus juegos (este año no han ganado uno luego de 12 juegos, con 10 derrotas y dos empates.. Y dicen que una situación similar se presentó el pasado campeonato, extendiéndose a los dos últimos años.

Ahora viene una especie de apelación, más detalles de todo lo investigado, y un final que no precisa nada bueno.

Corresponde, pues, a la LDF y la propia Federación de Fútbol dar la cara en este asunto, y decir todo públicamente , con las sanciones de lugar.

El país deportivo todavía vive la pesadilla de los dos peloteros de MLB, Luis Ortiz y Emmanuel Clase, acusados ambos de amañar sus actuaciones con Cleveland, en combinación con el mundo de las apuestas…. Lo de San Cristóbal andaría por el mismo sendero.

Y así están sucediendo hechos parecidos en el mundo del deporte, porque todo indica que los actores persiguen dinero a toda costa, no importa si hacen trampa. El Magistrado Milton Rey Guevara tiene la palabra.

HOMENAJE: Llama la atención un homenaje realizado este domingo por las Estrellas Orientales a Dale Murphy, un antiguo jardinero de los Bravos de Atlanta, con calibre de Salón de la Fama. Murphy empezó su carrera como cátcher, y así reforzó a las Estrellas en el campeonato 1977-78 pegando 7 jonrones y 31 empujadas.

También triunfó con Atlanta en las mayores, pero jugando el bosque derecho, y alcanzó la cifra de 398 jonrones. No le dieron los votos para Cooperstown, pero está en el globo ahora por el Comité de Era y está siendo evaluado, anuncio que se hará el próximo 5 de diciembre. Estuvo haciendo el lance de la primera bola antes del partido de Licey-Estrellas, y mostró la tradicional vestimenta americana ligera, en pantalones cortos.

ESPN SIGUE: Este domingo en La Hora del Deporte estuvimos conversando en La Hora del Deporte con Enrique Rojas, de ESPN, sobre el nuevo contrato de la cadena con la MLB y la proyección de que el mercado dominicano se vea afectado. Nada de eso sucederá, de acuerdo a Rojas, pues todo seguirá igual.

Eso significa que el contrato solo tendrá variaciones a nivel interno de Estados Unidos, pero ESPN continuará transmitiendo de lunes a viernes (excepto los sábados, que pertenece a la Fox), y tambien mantendrá su juego de los domingos por la noche.

Enriquito ya cumple 20 años y todo le va bien. Su contrato actual dura hasta el 2027, y me alegro mucho de sus triunfos de largo plazo. Una vez, por el 2005, Quique pertenecía al staff de La Semana Deportiva (con Tomás Troncoso y Bienvenido Rojas, además), y me anunció que se iba a USA. Las cosas le salieron mejor de lo esperado.

MÁS HITS: El veterano Junior Lake, del Escogido, disparó su hit numero 500, el número 21 en la historia de Lidom. Ese renglón lo encabeza Luis Polonia con 927, Miguel Diloné 877, Jesús Alou 865, Rafael Batista 822, Manuel Mota 800, Winston Llenas 578, Mateo Alou 689 y Pedro González 66l.

Esto significa que nadie ha dado mil hits en Lidom, y ahora se pone mucho más difícil.

NOTAS DE MLB.- Dice el reporte que los Mets y Texas cambiaron jugadores de importancia, el jardinero Brandon Nimmo a los texanos por el segunda base Marcus Semien… Se trata de dos jugadores de grandes ligas multianuales, Nimmo tiene pacto de 8 años por US$162 millones que finaliza en 2030.. Semien tiene uno de 7 años por US$175 millones, hasta el 2028.

¿Cuál es el objtetivo de este cambio? Parece que no es un movimiento económico, estaría relacionado con necesidades de ambos equipos.

- Un grupo de dominicanos entró a la agencia libre en las últimas horas y se citan los nombres de Alexander Canario, Roddery Muñoz, Ronny Simon, Jorge Alcalá.

-Los Yanquis firmaron al lanzador zurdo Ryan Yarbrough.

DE LIDOM: Las Aguilas fueron blanqueadas el sábado por los Gigantes del Cibao, pero rebotaron con un triunfo de 4 por 1 ante el Escogido en jornada dominical con buen público.. Las Aguilas tienen record de 20-4, aunque usted no lo crea.

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com