Abdiel Mendoza lanza cinco entradas perfectas en su debut en la Liga Dominicana

El panameño Abdiel Mendoza debutó lanzando cinco entradas sin hit y las Águilas Cibaeñas derrotaron 4-1 a los Leones del Escogido.

Mendoza (1-0) se enfrentó al mínimo de 15 bateadores.

59 lanzamientos (36 strikes) enfrentó solo al mínimo de bateadores (15), logró cuatro ponches y solo otorgó un boleto. El nivel de control del chitreano fue tan impresionante que apenas dos bateadores pudieron sacarle la pelota del cuadro interior.

Mendoza se convirtió en el primer lanzador abridor aguilucho en obtener un triunfo en la actual temporada, que ya se acerca a la mitad de la serie regular.

Perdió Gran Gavin (3-2) al permitir tres anotaciones en 4.1 entradas.

Jeurys Familia (4) consiguió el salvamento.

Las Águilas (20-4) mantienen el primer lugar. Los Leones (11-15) perdieron por tercer juego seguido.

Los santiagueros abrieron el marcador con par de rayitas frente a Grant Gavin en el cuarto inning cuando llenaron las bases con un out y un elevado de sacrificio de José Rodríguez al jardín derecho llevó al plato a Leody Taveras. Un incogible de Anthony Seigler al bosque derecho representó una más para los visitantes en las piernas de Ezequiel Durán.

En el quinto acto, también ante Gavin, Julio E. Rodríguez abrió con doble al prado derecho y luego pasó a tercera con infield-hit de Steward Berroa a la antesala para anotar con imparable de Taveras al jardín derecho. En el séptimo, otro doble de Rodríguez contra Francis Peña se convirtió en carrera.

Por las Águilas, Taveras bateó de 4-2, con dos empujadas y Julio E. Rodríguez, de 4-2, dos dobles.