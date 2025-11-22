Adolis entre 66 agentes libres no titulares, India supera a los 34 que han firmado contratos

El jardinero de Texas Adolis García, el receptor Jonah Heim y el derecho Josh Sborz estuvieron entre los 66 jugadores que se convirtieron en agentes libres el viernes cuando no se les ofrecieron contratos para 2026.

Los relevistas de los New York Yankees Mark Leiter Jr., Ian Hamilton, Scott Effross y Jake Cousins también fueron despedidos junto con el primera base de Boston Nathaniel Lowe, el infielder/outfielder de Houston Ramón Urías y el jardinero de los Chicago White Sox Mike Tauchman.

"Independientemente de lo que ocurra en el futuro, Adolis, Jonah y Josh siempre serán recordados por sus contribuciones al primer título de la Serie Mundial en la historia de la franquicia", declaró Chris Young, presidente de operaciones de béisbol de los Rangers, en un comunicado.

El jardinero JJ Bleday fue descartado por los Athletics, el jardinero MJ Meléndez por Kansas City y el derecho Alek Manoah por Atlanta, que se llevó el All-Star 2022 por waivers de Toronto el 26 de septiembre. Bleday fue la cuarta elección global por Miami en el draft amateur de 2019.

Bleday, Lowe y Urías habían sido designados para asignación a principios de esta semana.

Treinta y cuatro jugadores acordaron contratos antes de la fecha límite de no licitación, liderados por el infielder de Kansas City Jonathan India (8 millones de dólares), el recién adquirido polivalente de Atlanta Mauricio Dubón (6,1 millones de dólares) y el lanzador de los Yankees Clarke Schmidt (4,5 millones de dólares), que se perderán toda o la mayor parte de la temporada mientras se recupera de una cirugía Tommy John.

Además, San Francisco adquirió al jardinero Joey Wiemer de Miami a cambio de dinero. El jugador de 26 años conectó tres jonrones y 12 carreras impulsadas en 27 partidos la pasada temporada con los Marlins.

Tras todos los movimientos, 173 jugadores seguían siendo elegibles para arbitraje y están en camino de intercambiar salarios propuestos con sus equipos el 8 de enero. Quienes no alcancen acuerdos serán programados para audiencias ante paneles de tres personas del 26 de enero al 13 de febrero en Scottsdale, Arizona.

La fecha límite marcó la última vez que un equipo pudo descartar a un jugador elegible para arbitraje sin comprometerse a pagar al menos 30 días de indemnización por despido si el jugador es liberado.