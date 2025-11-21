Toros dejan a Licey en el terreno en primer partido doble cartelera

Yairo Muñoz remolcó cuatro, y Denzer Guzmán recibió boleto con las bases llenas, para que los Toros del Este dejaran en el terreno a los Tigres del Licey con pizarra 7-6 en el primer encuentro de una doble cartelera escenificada en el Corral.

Yairo Muñoz conectó un doble en el décimo inning, remolcando al corredor fantasma Bryan De La Cruz, y en esa misma entrada, con las bases llenas, Denzer Guzmán negoció transferencia para dejar en el terreno a los Tigres.

El triunfo mantiene a los Toros con récord de 11-11, jugando para .500 y en el segundo lugar mientras los Tigres caen a 9-13.

La victoria fue para el relevista Joe Corbett (2-0, 1.29) tras lanzar dos episodios de una vuelta, un hit y dos ponches, mientras lanzar derrota fue para el relevista azul Ulises Joaquin (1-2, 4.50) tras permitir dos vueltas.

LAS CARRERAS

Los visitantes estrenaron el marcador 1-0, con batazo de selección de Cristhian Adames más un error en tiro del campocorto Denzer Guzmán.

Los Toros reaccionaron de inmediato en la baja de esa misma entrada, cuando Gilberto Celestino pegó sencillo, se robó la intermedia y anotó con sencillo de Manny Peña para empatar las acciones 1-1. Luego, Bryan De La Cruz le siguió con otro hit remolcador de una vuelta, y Yairo Muñoz conectó otro sencillo empujador para colocar delante a los Toros 3-1.

En el tercer episodio, los Tigres lograron un rally de cuatro vueltas, encabezado por hit remolcador al prado derecho de dos carreras de Ramón Hernández, un wild pitch del relevista Chester Pimentel y un fly de sacrificio de Mel Rojas Jr para virar la pizarra 5-3.

Los Toros se acercaron por la mínima, 5-4, en la quinta entrada con doble por la raya de tercera de Yairo Muñoz que remolcó a Bryan De La Cruz, y más tarde, en el séptimo, una vez más Yairo Muñoz empujó la carrrera que empato las acciones 5-5, con hit al left field.

El encuentro se mantuvo igualado hasta el décimo inning, cuando los Tigres anotaron su sexta carrera con hit de Cristhian Adames para poner el encuentro 6-5, pero los Toros empataron de inmediato con un hit de oro de Yairo Muñoz para igualar el encuentro 6-6, y más tarde llegó la bases por bolas con las bases llenas de Denzer Guzmán para lograr el triunfo.

Por los Toros, Yairo Muñoz de 5-4, dos dobles, cuatro remolcadas, una base robada; Bryan De La Cruz de 4-1, una impulsada, dos anotadas; Manny Peña de 4-1 con una producida, anotó dos y Denzer Guzmán remolcó una vuelta y tomó dos boletos.

Por los Tigres, Gustavo Núñez de 5-4, dos anotadas, una base robada y Ramón Hernández de 4-1 con dos producidas.