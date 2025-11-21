Sobre jonrones

Al finalizar la última jornada el pasado miércoles del torneo de béisbol profesional se habían disparado 91 cuadrangulares en 64 partidos, esto es, 1.42 por juego. Proyectando ese número a los 150 juegos programados, surge la posibilidad que cuando se cierre el telón de la serie regular se hayan conectado más de doscientos de estos batazos. Una cantidad similar no se logra desde el 2012-13 en la que se alcanzaron 212. La marca de 295 fue establecida en el torneo de 2008-09 y se incluyen seis disparados por bateadores de los equipos de la liga de Puerto Rico con la que se efectuaron jugos interligas cuyos resultados eran válidos en cada circuito.

Los torneos de béisbol efectuados dentro del marco del béisbol organizado se iniciaron en 1955-56 con cuatro equipos y en los primeros años el cuadrangular era escaso. En los tres primeros prácticamente solo se jugaba en el entonces estadio Trujillo de la capital, raramente se programaban juegos en San Pedro y Santiago que carecían de parques iluminados.

La configuración de esa instalación era hostil a la ofensiva, especialmente al jonrón. Sin embargo, en la temporada de 1957-58 Dick Stuart, inicialista de Águilas Cibaeñas impuso una marca de catorce jonrones que vino a ser igualada en 1998-99 por Freddy García del Escogido y superada en 2008-09 por Víctor Díaz de Águilas que logró 17.

Trece de los jonrones de Stuart fueron en el parque capitaleño y esa cantidad no se ha empatado aun con las remodelaciones que se le han hecho reduciendo su hostilidad a la ofensiva. El que más se ha acercado fue Ralph Bryant en 1986-87. Disparó en esa instalación ocho de los trece que logró. Es necesario especificar que el año que Stuart estableció la indicada marca Gene Oliver del Licey conectó diez. Ellos son los únicos con cifras dobles de jonrones en el aludido estadio.

La natural evolución del béisbol dominicano ha inducido una amplia transformación, especialmente en la producción de cuadrangulares que a partir del 2000-01 ha sido muy prolífica. Tiene que ver con eso las expansiones, los nuevos escenarios que estas trajeron y el desarrollo de un atleta de habilidades diferentes.