Con pitcheo y bateo oportuno Leones ganan primer juego ante Gigantes

Una sólida salida de cinco entradas de una anotación del debutante Travis Lakins condujo a la victoria de 4-1 a los Leones del Escogido sobre los Gigantes del Cibao este viernes en el primer partido de una doble cartelera en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Lakins (1-0) consiguió el triunfo ponchando a cinco hombres y otorgando solo una transferencia. En su actuación le conectaron solamente dos imparables.

Su labor fue respaldada por el bullpen, cuyos relevistas Rolddy Muñoz, Jacob Barnes, Fernando Abad y Jimmy Cordero se combinaron para limitar a solo un hit los bates francomacorisanos. Cordero (4) obtuvo el salvamento al retirar consecutivamente y sin permitir libertades a los tres hombres que enfrentó.

Emilio Vargas (0-3) fue el lanzador derrotado al permitir tres vueltas en cuatro episodios.

Así anotaron

Los visitantes marcaron su única carrera del juego en la primera entrada con doble al jardín izquierdo por parte de Johan Rojas, quien se estafó la antesala y anotó con rodado de Deyvison De los Santos al campocorto.

Los escarlatas empataron las acciones en el tercer capítulo, en el que José Marmolejos pegó doble al prado derecho, se movió a tercera con indiscutible de Chadwick Trump al izquierdo y pisó la registradora con elevado de sacrificio de Jason Domínguez a la misma zona.

Los melenudos se fueron delante en el cuarto, cuando abrieron con sencillos consecutivos de Héctor Rodríguez, al bosque derecho, y de Jorge Mateo, al lanzador, para que luego ambos alcanzaran el plato con doble de Gio Urshela al jardín izquierdo.

Un jonrón solitario de Franchy Cordero por el prado derecho en el sexto inning contra Hansel Robles sumó la cuarta de los locales. El estacazo recorrió 425 pies de distancia a 107.9 millas por hora.

De momento, el Escogido escala al segundo puesto de la tabla de posiciones con su tercera victoria en línea que coloca su marca de 11-12, a la espera de lo que pueda suceder en el resto de la jornada. Los del Cibao siguen en el sótano con 8-13.

Por los rojos, Urshela se fue de 4-1, con doble y dos producidas; Cordero, de 3-1, con cuadrangular, una empujada y una anotada; Marmolejos, de 3-1, con doble y anotada, y Mateo, de 3-1, con anotada y base por bolas. Por los nordestanos, Rojas, de 4-1, con doble, anotada y base robada, y Kelvin Gutiérrez, de 3-1.

Los Leones volverán a enfrentar a los Gigantes a las 7:00 de la noche este viernes en el segundo partido de una doble jornada.