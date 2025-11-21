Julio Rodríguez decidió triunfo 18 de las Águilas en la temporada

El receptor Julio Rodríguez disparó un sencillo remolcador de dos carreras para dar ventaja definitiva a las Águilas Cibaeñas, que derrotaron 8-6 a las Estrellas Orientales en el primer juego de la doble cartelera jugada anoche en el estadio Cibao, en la continuación del torneo de béisbol otoño invernal 2025-2026, dedicado al inmortal de Cooperstown Juan Marichal.

Rodríguez no inició en la alineación y entró en el sexto episodio, luego de que el titular JC Escarra saliera lesionado.

Con el triunfo, las Águilas dominan a las Estrellas 5-0, asegurando al menos un empate en la serie particular.

La tropa de Pipe Urueta mejoró su récord a 10-1 en el estadio Cibao y 8-2 en la ruta, para continuar volando alto en la cima con 18-3.

La victoria fue para el lanzador Carlos Peña (1-1), mientras que Eddy Yean (2-1) cargó con la derrota. Jeurys Familia (3) obtuvo el juego salvado.

Los locales abrieron con el importado Triston McKenzie, quien tuvo una breve salida de 2.1 entradas, permitió 3 hits, 4 carreras limpias, otorgó 3 bases por bolas y ponchó a 2.

Luego desfilaron por el box amarillo: Pedro Payano (3), Jean Carlos Henríquez (4), Burch Smith (6), Carlos Peña (6), Erick Cerantola (7), Richard Rodríguez (8) y Jeurys Familia (9).

Las Estrellas comenzaron en el montículo con el serpentinero Felipe De la Cruz, quien tuvo un trabajo efímero de 2.0 innings, con un imparable, 4 carreras (solo 2 limpias), 2 bases por bolas y un ponche.

Los relevistas que le siguieron fueron Oddy Núñez (3), Raffy Vizcaíno (4), Tomohiro Anraku (6), Eddy Yean (6) y Patrick Weigel (7).

La ofensiva de las Águilas fue encabezada por Aderlin Rodríguez, con un doble; JC Escarra, Ángel Genao, Alberto Rodríguez, Anthony García y Ezequiel Durán, con un imparable cada uno.

Los elefantes tuvieron a Raymer Tapia con un doble y tres sencillos; Rodolfo Durán con un cuadrangular; Eguy Rosario con un doble; y un imparable de Wilín Rosario, Josh Lester, Euribiel Ángeles, Ismael Munguía y José Tena.

LAS CARRERAS

Desde que se abrió la compuerta, las Águilas comenzaron a picotear con dos carreras en la primera entrada. El abridor Steward Berroa fue golpeado y robó segunda; Ezequiel Durán negoció boleto; JC Escarra conectó sencillo remolcador al central, y la segunda entró por elevado de sacrificio de Jonatán Clase.

En el segundo episodio el descontrol le pasó factura al lanzador McKenzie, quien otorgó tres transferencias y, con las bases llenas, Raymer Tapia disparó doble que limpió las almohadillas para virar el marcador.

Los dueños de casa ripostaron con dos más sin conectar de hit. José Rodríguez se embasó por error del antesalista; Anthony García recibió cuatro bolas malas; Anthony Seigler forzó a García en segunda, quedando corredores en las esquinas; Seigler se estafó la intermedia y, con el disparo malo, avanzó a tercera y anotó Rodríguez. La cuarta entró por elevado de sacrificio de Steward Berroa.

El toma y daca continuó en el tercero cuando los verdes sumaron dos más, por sencillo de Wilín Rosario y cuadrangular de Rodolfo Durán.

Las Águilas siguieron respondonas y volvieron a anotar en el tercero. Aderlin Rodríguez estrelló la pelota contra el jardín central para un doble; Jonatán Clase recibió transferencia; Ángel Genao pegó cañonazo impulsador y Clase se coló hasta tercera, pero salió resentido y fue reemplazado por Wilmer Difó. Una doble matanza evitó males peores.

Las Estrellas recuperaron la ventaja en el sexto con dos carreras. Euribiel Ángeles abrió con un elevadito entre pitcher y cátcher que cayó entre ambos y en la jugada Escarra salió lastimado. Eguy Rosario disparó doble y José Tena llevó dos al plato con imparable.

Los aguiluchos tomaron ventaja definitiva con tres rayitas en el sexto, por imparables consecutivos de Alberto Rodríguez y Anthony García; elevado de sacrificio de Anthony Seigler; sencillo de Ezequiel Durán; un wild pitch; y sencillo remolcador de dos por Julio Rodríguez.