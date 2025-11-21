Se fue Emmanuel Rodríguez, ¿Quién tomará su lugar en las Águilas Cibaeñas?

Perder a uno de los mejores bateadores –ya sea por firmar en Asia o porque su equipo de Grandes Ligas lo detuvo- supone ser un golpe devastador para cualquier equipo en pelea en la Liga Dominicana de Béisbol.

Con la salida de Emmanuel Rodríguez de las Águilas Cibaeñas tras ser detenida su participación por los Mellizos de Minnesota, las Águilas deben poner ahora en marcha su plan B, aunque quizás también necesiten un C y D.

Y es que, además de Emmanuel, la creencia es que en algún momento de la temporada –por sus condiciones de prospectos cotizados- vean terminado su tiempo de juego los también jóvenes Ángel Genao (Guardianes de Cleveland) y Adael Amador (Rockies de Colorado).

Ahora bien, ¿Cuál es el plan B de las Águilas?

Sea por mucho o poco tiempo, los amarillos todavía cuentan con Amador y Genao, además del también joven Alberto Rodríguez.

Entre otros jugadores de nivel, y que no se ha mencionado que están próximo a terminar su participación, las Águilas también tienen a los Grandes Ligas Ezequiel Durán, J.C Escarra y Leodys Taveras, además del reinante MVP, Aderlin Rodríguez.

Ese grupo, supone la calidad suficiente para que con el buen colchón que han construido los aguiluchos, puedan clasificar sin ningún tipo de complicaciones al round robin.

Jerar Encarnación y Geraldo Perdomo

El gerente general de las Águilas, Gian Guzmán, sostuvo previo al último partido de las Águilas que el cañonero Jerar Encarnación ya está próximo a debutar con el club, mientras que las estrella ascendente de Grandes Ligas, Geraldo Perdomo, se estaría reportando al equipo para para comenzar su proceso con miras a debutar en la temporada.

Las Águilas también incorporaron al jardinero Anthony García, quien debutó el pasado miércoles en La Romana.

Los Amarillos comandan ampliamente la liga con 17 victorias y solo 3 derrotas, una marca que les proyecta romper el récord de victorias para una temporada regular de 50 juegos, que pertenece a los Tigres del Licey y a los Toros del Este con 34 triunfos.