El torneo sigue este viernes con un inédito triple-doble juego

paseando la distancia, cinco equipos jugando por debajo de .500 y una inédita triple cartelera doble, continuará este viernes a partir de las cuatro, en cada estadio, el torneo de béisbol otoño-invernal de República Dominicana.

La gran cantidad de juegos suspendidos que dejó el paso por el país de la tormenta Melissa ha oblitado a Lidom a pautar jornadas como las de hoy.

Las Águilas, con marca de 17-3 y una proyección para obtener 40 victorias en un calendario de 50, recibirán en el Estadio Cibao a las Estrellas Orientales en el Estadio Tetelo Vargas.

Los Paquidermos (10-14) comparten el sótano con los Gigantes del Cibao (8-12) y están compelidas a mejorar desde ya, pero tienen el reto de que enfrentarán dos veces hoy a un conjunto cibaeño que sabe ganar de todas las maneras posibles, en casa (9-1) y en la ruta (8-2), así sea con el juego chiquito o el grande.

La voz de “¡Play ball!” segundo choque se escuchará a las 7:30.

El conjunto de los Gigantes, en tanto, visitarán a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Ambos equipos vienen de ganar en su última presentación.

Los dirigidos por José Leger derrotaron 5-2 a las Estrellas, mientras que los orientados por Alex Cintrón, que marchan terceros con foja de 10-12, superaron 5-4, viniendo de atrás, a los Tigres del Licey.

El segundo choque entre Gigantes-Leones comenzará a las 7.15 p.m., como ha sido usual cuando éstos últimos son dueños de casa.

Los Tigres, por su lado, viajarán a La Romana para medirse también dos veces a los Toros del Este en el parque Estadio Francisco. El encuentro de cierre iniciará a las 7:30 de la noche.

El Licey (9-12) se encuentra ahora en la importante cuarta posición de la justa, pero sólo con un juego de distancia sobre Estrellas y Gigantes.

Los Toros tienen registro de 10-11, incluido un negativo 4-7 como dueños de casa. Ocupan el segundo peldaño, pero con una precaria ventaja de medio juego sobre los escarlatas, y uno con relación a los Tigres.

De manera que tanto Toros, Leones, Tigres, Elefantes y Potros, que prácticamente luchan por los tres boletos que dejaron disponibles las Águilas, tienen que apurar el paso y no se pueden dar el lujo de perder dos más hoy.