Momento Deportivo nominado por el Observatorio de Medios Digitales

El periódico Momento Deportivo, que dirige el versado periodista Héctor García, fue nominado a la octava entrega del Premio Nacional de Periodismo Digital, que organiza el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos.

La premiación será realizada el martes 25 de noviembre, en el Centro Indotel de la Zona Colonial, comenzando a las 7:00 de la noche.

Momento Deportivo es un periódico especializado en deportes, donde se realiza un constante movimiento de informaciones, que lo ha llevado a tener una gran presencia tanto a nivel nacional como internacional.

La nominación que hace el Observatorio de Medios Digitales Dominicanos, a Momento Deportivo, es como, Mejor Periódico Digital de Deportes.

El periódico Momento Deportivo es dirigido por el periodista Héctor García y cuenta con un gran elenco de escritores de los deportes, así como columnistas experimentados.

Los miembros del “staff” de Momento Deportivo están diseminados en el país, así como en los Estados Unidos.

García tiene en Santiago al cronista deportivo Tuto Tavárez, quien tiene fija la columna Pica y se Extiende, así como un gran flujo de noticias.

Se pueden leer respetadas plumas como Rolando Guante, Kevin Cabral, Dimaggio Abreu, Ramón Rodríguez, Nelson De la Rosa (cubano), Juan Mercado, Elwin Peña, Danny García (Miami), Gilberto Dihigo, Héctor García Jr., y Franklin Fernández.

Héctor García y el elenco de Momento Deportivo, agradecieron la nominación y se comprometieron a seguir ofreciendo un producto de calidad y actualizado a los lectores.

El Observatorio de Medios Digitales Dominicanos es una entidad sin fines de lucro, que monitorea, investiga e instruye para mejorar el contenido de medios digitales.