Marineros retirarán el número 51 de Randy Johnson en la temporada 2026

El lanzador zurdo del Salón de la Fama, Randy Johnson, tendrá su número 51 retirado por los Marineros de Seattle durante una ceremonia previa al juego el 2 de mayo de 2026, anunció el jueves el club.

En junio, los Marineros dijeron que el número 51 de Johnson se convertiría en el quinto número retirado por la franquicia, uniéndose a Ken Griffey Jr. (número 24), Edgar Martínez (número 11) e Ichiro Suzuki, quien tuvo su número 51 retirado este verano. Todos los equipos de la MLB han retirado el número 42 de Jackie Robinson.

Johnson tuvo un récord de 130-74 con una efectividad de 3.42 a lo largo de diez temporadas con los Marineros.

“Estoy feliz de que mis contribuciones durante los diez años que estuve allí estén siendo reconocidas ahora. Ha pasado mucho tiempo, eso es seguro”, expresó Johnson, de 62 años en junio a través de Zoom.

Johnson disfrutó de más éxito con los Diamondbacks de Arizona, con quienes ganó cuatro premios Cy Young consecutivos además de una Serie Mundial en 2001, sin embargo, recuerda con cariño su tiempo en Seattle.

Johnson debutó en las Grandes Ligas en 1988 con los Expos de Montreal y fue traspasado a Seattle en 1989. Después de algunos problemas iniciales de control con los Marineros, encontró su ritmo con una temporada destacada en 1993. Ese año tuvo un récord de 19-8 con una efectividad de 3.24, la primera de sus seis temporadas con más de 300 ponches.

El año que Johnson recuerda con especial cariño es la temporada de 1995, durante la cual tuvo un récord de 18-2 con una efectividad de 2.48 y ganó su primer premio Cy Young de cinco. El futuro de los Marineros en Seattle se puso en duda cuando en septiembre de ese año, los votantes del condado de King rechazaron los impuestos de subsidio para construir un nuevo estadio.

Simultáneamente, los Marineros disfrutaron de una temporada próspera en el campo en el Kingdome, que culminó al llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana antes de caer ante Cleveland. Finalmente, el Consejo del Condado de King aprobó la financiación para un nuevo estadio.

“Mirando hacia atrás ahora y con esa historia documentada por los Marineros, todo salió bien. Solo estoy agradecido de haber sido una gran parte de eso y que todos los demás también lo fueran, y que todo simplemente se uniera para todos los jugadores”, afirmó Johnson.

Johnson fue traspasado a los Astros de Houston a mitad de la temporada de 1998 y pasó el resto de su carrera con los Diamondbacks de Arizona (1999-2004, 2007-08), Yankees de Nueva York (2005-06) y Gigantes de San Francisco (2009).

El diez veces All-Star terminó su carrera de 22 años en las Grandes Ligas con un récord de 303-166, una efectividad de 3.29 y 4.875 ponches, solo superado por los 5.714 de Nolan Ryan. Johnson es uno de solo cuatro lanzadores en la historia de la MLB con al menos 300 victorias y 4.000 ponches, junto a Ryan, Roger Clemens y Steve Carlton.

Johnson es el segundo en la historia de la franquicia de los Mariners en ponches y victorias, así como el tercero en entradas lanzadas. Fue retirado en el Salón de la Fama de los Marineros en 2012, y en el Salón de la Fama del Béisbol Nacional en 2015. Los Diamondbacks de Arizona retiraron su número 51 en 2015.