Los 20 coaches

Mucho ruido ha hecho el nombramiento de Gilbert Gómez como coach de primera base de los Mets. Algunos han creído que, de tanta bulla mediática, el hombre ha sido nombrado manager de las Grandes Ligas, pero no es así.

Ese ruido ha sido generado por tratarse esta persona, muy popular en los medios, y méritos acumulados los últimos tres años. Ha sido campeón con Licey, fue campeón de Clase A fuerte este año con un equipo sucursal de los Mets, fue parte de los coaches de la medalla olímpica de beisbol hace par de años (Héctor Borg, quien es su asistente ahora fue el manager de ese conjunto).

Y también, Gilbert ha sido nombrado parte del cuerpo de coaches del equipo dominicano para el clásico mundial de beisbol de marzo próximo.

Algunos, inclusive, lo señalaban con posibilidad de ser nombrado manager del equipo nacional, en caso de que Albert Pujols consiguiera ese empleo en un equipo de liga mayor. La opción más sonora era Fernando Tatis padre.

A propósito del tema, el colega Luichy Sánchez me pasa una larga lista de 20 coaches dominicanos de MLB, y ahí uno puede darse cuenta de que son muchos. Veamos:

.-Erick Abreu, en el bulpen Bravos de Atlanta.

.- Julio Borbón, primera base de Cerveceros de

Milwaukee.

.- José Javier, primera base Cachorros de Chicago.

-Juan Cabreja, asistente de bateo con los Cachorros de Chicago

- Wellington Cepeda, bulpen de los Arizona Diamondbacks.

- Pedro Guerrero Acta , coach de bateo de los Marlins de Miami ( no es el Pedro Guerrero que brilló en MLB. Es otro).

- Oscar Bernard, asistente de bateo Gigantes de San Francisco.

-Rafael Fernández, asistente en los Mets de Nueva York.

-Rafael Peña, asistente de bateo Filis de Filadelfia.

-Mendy López Jr., coach de infield de los Piratas de Pittsburgh.

-Hensley Meulens, coach de bateo Rockies de Colorado.

-Carlos Febles, coach de tercera con Azulejos de Toronto.

- Junior Betances, asistente de bateo en Cleveland.

- Manny Acta, coach de banca con Marineros de Seattle.

- Buck Britton, en la línea de tercera Orioles de Baltimore. (Igual que Meulens, de ascendencia dominicana, no nacidos aquí).

- Rodney Linares, coach de banca en Tampa.

- Tomas Francisco, coordinador de infield en Tampa Bay.

-Miguel García, coach de distintos roles en Kansas City.

- Rayden Sierra, asistente bateo en Minnesota.

- Luis Rojas, coach de tercera en los Yanquis.

De este grupo, citemos los casos notables de Manny Acta, dos veces manager de grandes ligas con Washington y Cleveland, y Luis Rojas, manager de los Mets, un año.

CINCO POR TRES PUESTOS: Apenas 20 juegos han celebrado las Aguilas Cibaeñas y su increíble marca de 17-3 ha provocado serios problemas a los demás clubes.¿Por qué? Porque los cinco restantes están en negativo,y porque un día de estos se juntarán todos pues ya está planteada que solo 5 buscarán los 3 puestos vacantes para el round robin.

Naturalmente, pensando que las Aguilas se dirigen firmes a clasificar en primer lugar pues jugando para 500 sus 30 partidos restantes, finalizarían con 32 victorias, más que suficientes para una clasificación.¿Se entiende eso?.

Desde luego, todos los equipos, en cualquier momento, tienen malas rachas, solo que todavía no les llega a los aguiluchos.

Y chequeen los números colectivos de las Aguilas y de Lidom:

Primer lugar en promedio de bateo con .283, en carreras anotadas con 126, en OBP con .383. En jonrones tienen 18 para el segundo lugar (Estrellas Orientales 23).

¿Y en pitcheo, cómo están?. Tienen efectividad colectiva de 3.70. superados solamente por Licey con 3.48 (Licey tiene marca de 9 ganados, 12 perdidos en cuarto lugar.).

NOTAS DE LIDOM

- El señor Jasson Domínguez, jugando con el Escogido, tiene de 13-1para promedio de .077 sin más nada. El hombre de los Yanquis de Nueva York la está pasando mal, pero se supone que debe batear en la liga, lo antes posible.

-Dominguez debe aprovechar este viernes cuando el Escogido tiene doble jornada con los Gigantes del Cibao..Ambos equipos vienen de victorias, los Gigantes vencieron a las Estrellas el miércoles con reacción de último minuto, y lo propio hizo el Escogido ante el Licey con sencillo decisivo de Erik González.

- Saludos para el amigo José Mota,el hijo de Manuel y narrador de los Dodgers de Los Angeles, quien visita el país y se está dando banquete de frituras, mondongo, cocido y tripitas. José llegó a los Dodgers recientemente luego de 20 años con los Angelinos y ya tiene dos anillos de serie mundial. Bienvenido.