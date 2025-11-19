De Rojas a Gómez

Alguien comentó que Gilbert Gómez está transitando el mismo camino de Luis Rojas en la organización de los Mets. Hay mucha similitud entre ambos, tanto como jugador, coach y manager.

Rojas fue jugador del infield, y abandonó el intento bien temprano, pasando a ejercer funciones de manager de los Mets a partir del 2011 y hasta 2018… En enero de este último año fue nombrado coach de control de calidad del equipo mayor, y a partir del 2020 le extendieron contrato de manager.

Dirigió a los Mets 2020-21, luego no volvió y posteriormente firmó con los Yanquis como coach de tercera. Allí está desde entonces.

Gilbert, de 33 años actualmente, fue también jugador de los Mets, luego de haber sido firmado en 2009 como jardinero. Terminó su carrera en 2015, y a partir de ahí se dedicó a la tarea de coach e instructor. (Como jugador agotó 1,745 turnos, promedio general de .229, y solamente 8 jonrones, pues no tenía poder).

Desde 2023 ha dirigido en distintos equipos de los menores de los Mets, incluyendo liga de novatos y Clase A. Este año se proclamó manager campeón con los Ciclones de Brooklyn, y ahí hizo mucha bulla.

Sus méritos, allá y aquí con Licey, lo llevan a Grandes Ligas bien rápido al ser nombrado coach de primera base y de los jardineros a partir del 2026. Será una nueva vida para él, y ya aquí los expertos locales se apresuran a verlo de manager de MLB… ¿Será posible? Todo dependerá de la evolución de su figura, a lo interno y lo externo.

Rojas fue manager por última vez en 2021, y aunque está a la vista de todos en los Yanquis, no lo han vuelto a contratar. Eso no es fácil, y ahora mucho más en que hay tendencias raras y nadie sabe qué perfiles están buscando los gerentes. Dicen que están nombrando muchas amistades, y hasta un tipo colegial pusieron en el puesto.

EMPEZÓ LA ZAFRA: Ya en Lidom de este año empezaron a cortar la caña de los ingenios, y por eso se dice que “empezó la zafra”. Se trata de detener jugadores prospectos de distintas organizaciones, aquellos que iniciaron el torneo y que están a la vista de todos con buenas actuaciones.

El primero ha sido Emmanuel Rodríguez, el jardinero de las Águilas que ha causado gran impacto, que ha llevado al equipo a una gran actuación en estos primeros tiempos, y que ha sido detenido por Minnesota.

Su actuación aquí ha sido de .292 en promedio de bateo, con 4 jonrones, 11 remolcadas, y el récord de las Águilas de 16-3.

¿Cuál es su historia? Dice su registro que es nativo de Santiago, nacido hace 22 años, es decir que es jovencito, aunque tiene rostro de adulto. Está jugando pelota profesional desde 2021, habiendo pasado por todos los circuitos menores, siempre en Minnesota.

En 2025 tuvo promedio de .268 con 6 jonrones y 31 empujadas en 208 turnos. En las Águilas, su OBP fue de .417 con un OPS de 1,063, todo muy bien.

Los chismosos dijeron que también había sido detenido Ángel Genao, infielder que pertenece a los Guardianes de Cleveland. Pregunté al manager Luis Urueta si era cierto, y me dijo: “todavía no”.

Es tradición que todos los equipos de Lidom se vean afectados por este mal, que parece inevitable. Ellos son los dueños de este “producto”.

EN NICARAGUA: He leído que el cubano Henry Urrutia, refuerzo de los Gigantes del Cibao los últimos 3 años, ya está jugando este invierno en la liga profesional de Nicaragua. Urrutia, de 38 años de edad, acordó con el equipo Gigantes de Rivas, cuyo manager es el venezolano Omar Vizquel. Desde luego, que le vaya bonito.

.- La MLB hizo nuevos contratos de transmisiones por los próximos 3 años. Siguen con ESPN, aunque con menos presencia e intensidad de lo acostumbrado, y entra la gente de Netflix, el monstruo del streaming… Todo está cambiando.

NOTAS LIDOM.-

.- Emilio Bonifacio no estuvo en la alineación del Licey este miércoles por segundo día corrido. El Boni la pasa mal, apenas tiene 5 hits en 48 turnos, promedio en .104, y el manager se ve obligado a esta medida… ¿Está en los finales de su carrera? Tiene 40 años de edad, así que ya veremos.

.- Un chisme dice que Miguel Andújar no ha entrado a juego con los azules porque no se ponen de acuerdo en la parte económica. Licey necesita de ese bate, igual que el de Ramón Hernández, de quien se anuncia su eventual ingreso a la acción. Andújar habría estado practicando con el equipo, pero ya no lo hace.

.- El martes, las Águilas empezaron perdiendo 0-3 de los Toros, y el partido finalizó 13-6 del lado cibaeño… Por ahí anda entrenando el jardinero Christopher Morel, quien fue dejado libre por Tampa Bay… El club espera verlo en uniforme lo antes posible.