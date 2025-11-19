Gilbert Gómez será coach de los Mets de Nueva York la próxima temporada

Gilbert Gómez, el joven dirigente de los Tigres del Licey, formará parte del cuerpo de coaching de los Mets de Nueva York a partir de la próxima temporada de Grandes Ligas.

El joven estratega dominicano de 33 años será coach de primera y de outfield del equipo que dirige el venezolano Carlo Mendoza.

Gómez, de quien se resalta su dominio de la analítica y estadísticas de nueva generación, era el manager de Brooklyn Cyclones, filial de los Mets en Clase A avanzada, conjunto al que condujo este año a obtener la corona de la South Atlantic League por primera vez desde que pertenecen a esta liga y por tercera ocasión en la historia de la franquicia.

Fue una campaña exitosa para Gómez, quien dirigió a los Cyclones en una de las mejores temporadas en la historia del equipo.

En el 2025 fue nombrado como manager para el “Breakout Game” durante la pretemporada del béisbol de las Grandes Ligas, enfrentando a su homólogo y asistente en el Licey, Héctor Borg.

El joven capataz azul fue designado hace varios meses como asistente del manager Albert Pujols del equipo dominicano que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año. Además, ejerció las funciones de coach de bateo y de la tercera base con la selección dominicana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Gómez está en su quinta campaña con los Tigres, con quienes ha desempeñado roles desde coach de control de calidad, hasta convertirse en el capataz y conducir a los Tigres al campeonato en la temporada 2023-24 y dos series finales consecutivas.