Equipos de MLB protegen a 15 nuevos dominicanos en rosters de 40 jugadores

Un total de 15 nuevos peloteros dominicanos fueron protegidos e ingresados a los rosters de 40 jugadores de Grandes Ligas con miras al sorteo "Regla 5" del 10 de diciembre.

La fecha límite para las 30 organizaciones de las Ligas Mayores realizar tal movimiento era el miércoles.

Con sus respectivos equipos de la Lidom y su ubicación como prospecto en su correspondiente organización de MLB, ellos son:

Junior Pérez, jardinero (Atléticos y Estrellas), no raqueado.

Héctor Rodríguez, jardinero (#9 de Rojos y Escogido).

Ángel Genao, torpedero (#3 de Guardianes / #59 en Top 100 de MLB y Águilas).

Welinton Herrera, lanzador zurdo (#19 de Rockies y Águilas).

Thayron Liranzo, receptor (#5 de Detroit y Toros).

Miguel Ullola, lanzador derecho (#5 de Astros y Gigantes).

Walbert Ureña, lanzador derecho (#24 de Angels y Gigantes).

Hendry Méndez, jardinero (#25 de Mellizos y Gigantes).

Esmerlyn Valdez, jardinero (#15 de Piratas y Escogido).

Wilber Dotel, lanzador derecho (#28 de Piratas y Escogido).

Miguel Méndez, lanzador derecho (#5 de Padres y Estrellas).

Robinson Ortiz, lanzador zurdo (Marineros y Licey), no ranqueado.

Joshua Báez, jardinero (#11 de Cardinales y Escogido).

Leandro López, lanzador derecho (#29 de Rangers y Águilas).

López fue identificado como Leandro Calderón cuando firmó por US$10,000 en 2021.

Ricky Tiedemann, lanzador zurdo (#4 de Azulejos y Licey).

En los 5 años más recientes, el total de jugadores dominicanos protegidos fue como se indica a continuación: 2024 (10), 2023 (11), 2022 (29), 2021 (24) y 2020 (23).