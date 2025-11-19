Emmanuel Ramírez no va más con las Águilas Cibaeñas

El novato sensación de las Águilas Cibaeñas, Emmanuel Rodríguez, no podrá continuar en el torneo invernal dominicano luego de que su organización, los Mellizos de Minnesota, decidiera detener su participación para controlar su carga de juego.

Rodríguez se ganó rápidamente el cariño de la fanaticada aguilucha, dejando números de impacto en su primera experiencia en LIDOM.

En 19 partidos bateó para promedio de .292, con un OBP de .417 y un robusto OPS de 1.063, además de conectar cuatro jonrones, remolcar 11 carreras y estafarse tres bases.

El jardinero, prospecto número 4 de los Mellizos, está proyectado para debutar en las Grandes Ligas el próximo año, razón por la cual la organización ha optado por preservar su salud y su desarrollo de cara a la temporada 2026, debido a que tiene un considerable historial de lesiones.

El dirigente aguilucho, Luis “Pipe” Urueta, explicó la mañana de este miércoles en Abriendo Sports que la salida de Rodríguez forma parte del proceso natural prospectos de MLB, y adelantó que otros talentos jóvenes también están cerca de completar su ciclo en el torneo, refiriéndose a Adael Amador y Ángel Genao.