Presidente de la Pony League es recibido por la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), dirigida por Junior Noboa, recibió este martes en el país a Abraham Key, presidente de la Pony League Internacional.

Key tiene pautados varios compromisos en el país, entre ellos la apertura de la quinta edición del Clásico Infantil U12 Copa Banreservas este próximo viernes 21.

"El béisbol es el principal pasatiempo de todos los dominicanos y me siento muy contento con el trabajo que se está realizando en la Pony League de este país. Valoro la invitación que se me ha realizado”, dijo Abraham tras su recibimiento en el área VIP del AILA.

Key llegó acompañado de su esposa Susan y fue recibido por Diógenes De La Cruz, asistente especial del comisionado Noboa y Eugenio Báez, presidente de la Pony League República Dominicana.

“Para la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol es más que un honor recibir a Abraham Key, quien es un ente importante en la creación del torneo de Infantil U12 que permite captar a nuestros futuros Grandes Ligas. Desde ahora y hasta el domingo se respira béisbol en el país”, dijo De la Cruz, quien agradeció el respaldo para este torneo, además de Banreservas, de Valdez, Comedores Económicos, entre otros.

De su lado, Báez explicó que aparte del torneo U12, el país será anfitrión de la reunión anual de la Pony League Internacional, la cual se realizará del 21 al 22 de este mes en el hotel Dominican Fiesta.

"Agradecemos a la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol que dirige don Junior Noboa por su confianza en nosotros para organizar la Copa U12 Banreservas. Nosotros, además de la U12 vamos a celebrar de forma conjunta la Reunión Anual de la Pony League, es un gran honor tener al CEO de la Pony League Internacional, Abraham Key”, dijo expresó Báez.

sobre el torneo

En el torneo que cuenta también con el apoyo logístico de la Pony League República Dominicana, estarán en acción más de 300 niños de 12 equipos de todo el país.

Entre los equipos que participarán en el evento están: Santiago, Nordeste, El Valle, Atlántico, Región Este, Cibao Central, Enriquillo, Orientales, Capitaleños, Valdesia, Metropolitanos, Constituyentes, entre otros.