Los lanzadores López, Mendoza y Parrish firman con las Águilas Cibaeñas

Con la mira puesta en la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional Dominicana, las Águilas Cibaeñas han fortalecido su staff de lanzadores al anunciar la contratación de un trío de serpentineros: los abridores Abdiel Mendoza (Panamá) y Drew Parrish (EE. UU.), junto al experimentado relevista cubano Yoan López.

La Gerencia General del conjunto cibaeño, liderada por Gian Guzmán, expresó su satisfacción con estas adquisiciones, que añaden experiencia, profundidad y equilibrio a la plantilla.

“Estamos muy optimistas con la llegada de estos tres serpentineros. Hemos buscado brazos probados en la liga, como Mendoza; experiencia de Grandes Ligas con Yoan López; y el talento zurdo en ascenso de Parrish. Esto nos dará la profundidad y el balance que nuestra rotación y nuestro bullpen necesitan para seguir compitiendo al más alto nivel”, aseguró Guzmán.

La firma más reconocida por la afición aguilucha es la del relevista derecho cubano Yoan López, un brazo probado con cinco temporadas de experiencia en MLB con los Diamondbacks de Arizona y los Mets de Nueva York.

López regresa al nido tras una destacada actuación en la semifinal pasada, donde tuvo siete apariciones sumando 6.1 entradas de apenas una carrera, para una efectividad de 1.42, con ocho ponches y solo tres hits permitidos. El cubano también vistió la franela amarilla en la campaña 2021-22 y llega tras participar recientemente en la liga de verano de México.

Con el objetivo de reforzar la rotación abridora, las Águilas sumaron al derecho panameño Abdiel Mendoza, un lanzador que ya demostró su valía en LIDOM.

La temporada pasada Mendoza fue parte de las Estrellas Orientales, registrando marca de 3-1 y efectividad de 2.76 en la serie regular. En la semifinal lanzó ocho entradas en blanco.

Durante el verano accionó en Doble A con los Biloxi Shuckers (Cerveceros de Milwaukee), donde terminó con récord de 5-3 y 4.09 de efectividad en 33 presentaciones.

El trío de refuerzos se completa con el abridor zurdo Drew Parrish, cuyo arsenal incluye bola rápida (90 mph), curva y cambio. Mantiene un historial de 8.5 ponches por cada nueve entradas, y se une a las Águilas con la misión de trasladar su progreso en ligas menores al competitivo béisbol invernal dominicano.

Parrish viene de escalar categorías dentro de la organización de los Rojos de Cincinnati durante la temporada 2025, con apariciones tanto en Doble A como en Triple A.