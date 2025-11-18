Celebran acto especial en honor a la vida y legado del ex lanzador Octavio Dotel

La señora Massiel Javier, viuda del ex pelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel, junto al Colegio Internacional Octavio Dotel y la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas (MLBPA), llevaron a cabo un emotivo acto conmemorativo en honor a la vida y legado del destacado lanzador dominicano, cuya partida este año dejó una profunda huella en el deporte y en las comunidades donde sembró valores y oportunidades.

“Octavio fue un gran esposo, padre y amigo leal. Amaba profundamente a su país y tuvo una sensibilidad especial con los jóvenes. Este encuentro no fue para llorar su ausencia, sino para celebrar la luz que dejó en todos nosotros”, manifestó Massiel Javier durante sus palabras.

El Colegio Internacional Octavio Dotel, institución fundada por la familia y que representa uno de los mayores legados del ex pelotero, fue el escenario del homenaje. Este centro educativo, concebido para promover la excelencia académica y deportiva, especialmente en la disciplina de gimnasia, ha impactado de forma positiva la formación de cientos de estudiantes, impulsando el liderazgo, la disciplina y la solidaridad como pilares de vida.

La actividad incluyó presentaciones artísticas, testimonios de excompañeros y amigos cercanos, quienes compartieron anécdotas y reflexiones sobre la influencia de Dotel dentro y fuera del terreno. Cada historia coincidió en un punto, Octavio no solo lanzaba bien, sino que era un compañero extraordinario que influía de manera positiva en cada una de las personas que conocía.

Representantes de la MLBPA estuvieron presentes para reconocer su trayectoria y su rol como referente del béisbol dominicano a nivel internacional. “Dotel fue un referente de profesionalismo. Su memoria es símbolo de liderazgo y superación. Con esta actividad pudimos rendir tributo a su legado y a su invaluable contribución a la sociedad dominicana”, expresó Leonor Colón, directora general de Operaciones Internacionales y Domésticas de la MLBPA.

Como acto central, fue develado un mural conmemorativo y presentado un audiovisual que recogió los momentos más emblemáticos de su carrera y su impacto humano. Familias, autoridades del deporte, comunidad educativa y amigos compartieron el espacio en un ambiente cargado de memoria, respeto y gratitud.

Octavio Dotel deja una historia que no se cierra, se multiplica. Su legado sigue donde él lo dejó, en las manos de quienes creen que el talento vale más cuando se comparte.