La noche del lunes, Aguilas y Licey jugaron en el estadio Quisqueya Juan Marichal en lleno casi completo. Fue la primera vez que eso ocurre en el presente torneo, y llama la atención.

De hecho, los dos equipos ya han celebrado 5 juegos de la serie regular, las Aguilas ganan la serie 4-1, y en los cuatro anteriores nunca se había llenado el play, ni aquí ni allá.

En los partidos de los demás equipos no ha habido lleno por ninguna parte, tampoco en Licey-Escogido. Por lo regular, en todos los parques la asistencia ha sido pobre, con señales de pobrísima, y ya el asunto preocupa.

¿Qué ha sucedido este año con esta merma tan notable? Es evidente que todavía el fanático local no se decide asistir a los estadios, con el inconveniente de que Licey y Escogido han estado jugando en negativo y están en mala posición en el estanding.

Un primer argumento en contra estuvo relacionado con los play offs deGranades Ligas, pues el público local estaba metido de lleno en eso. Sobre todo en la serie mundial, qque fue espectacular.

Ahora surgen otros argumentos, y un tipo cercano metió en la tómbola a la famosa Casa de Alofoke.Dice que a los seguidores del beisbol no les interesa la pelota mientras ese asunto esté en el aire en las redes. ¿Será cierto eso? Un día de estos nos “saldrá el diablo”.

Mientras tanto, espere a que los dos equipos de la capital se pongan “en la cosa”, si es que lo harán”,que Licey suba, que las Aguilas bajen, y dejen esa comparonería tan alta de ganar todos los días. Hasta la noche del martes, tenían ganados 5en línea, record de 15-3 para promedio de .833, totalmente fuera de lugar. Imaginen ustedes que si un equipo finaliza con 40-10 su promedio sería de.800.

EL SUSTITUTO DE MENDY

Tuto Tavarez me pasa una nota relevante sobre el nuevo narrador de radio de las Aguilas Cibaeñas,que ha tomado el lugar por Mendy López , fenecido a principios de este año. Se llama José Luis Rodríguez, y por eso le dicen El Puma,y viene ganando adeptos en su trabajo de 9 innings, igual que hacía Mendy.

El Puma debe entender que no puede sustituír a Mendy López, El Unico, Simplemente hacer lo suyo y ganarse el cariño de los fanáticos, y que lo acepten con su propia voz y entusiasmo en el juego. Así de simple.

Veamos lo que nos dice Tuto:

“Tras la muerte de Mendy López, una de las interrogantes que todos se hacían era, ¿Quién reemplazará un micrófono de oro y bautizado como el Único, en su especialidad de narrar partidos de pelota por la radio?

“Llegó el momento de responder a las interrogantes, sintonizar la transmisión de las Águilas por radio, para identificar la voz del nuevo narrador, que heredaría a Mendy.

“Cuando fue presentado, se nombre sonó homónimo a un famoso cantante, José Luis Rodríguez y también lo apodan el “Puma”.

“La voz suena agradable y pronuncia correctamente, sin estridencias pero describiendo lo que sucede en el terreno de juego, para que los oyentes se imaginen lo que está sucediendo, como si lo estuvieran mirando.

Pero, ¿Quién es este joven, a quien han puesto las Águilas Cibaeñas en la Cabina que honra a Mendy López?

“José Luis se fogueó narrando en cadenas locales de Grandes Ligas, así como en los principales torneos de softbol de la provincia. Se voz se escucha en las narraciones del Baloncesto Superior de Santiago, donde es uno de los principales narradores.

“Rodríguez tuvo una especie de campo de entrenamientos con las Águilas Cibaeñas, ya que fue puesto a narrar los juegos de exhibición por la plataforma de YouTube del equipo.

El joven narrador pasó la prueba y fue contratado para narrar los juegos en el estadio Cibao por radio.

José Luis tiene en los comentarios a Elías Wehbe y como voz comercial a Rubén Santana, quienes fueron compañeros de Mendy López hasta la temporada pasada”.

LOS GANADORES: Cuatro de los 13 peloteros que recibieron oferta calificada en Grandes Ligas dijeron que sí, y me parece que lo hicieron bien. ¿Quiénes fueron, por qué salen bien?. Trent Grisham regresa a los Yanquis para el 2026 por US$22millones luego de jugar el 2025 por solo 5 millones… Gleyber Torres, de Detroit, , jugó por 15 millones este año,así que ganará un poquito más… Shota Imanaga, de los Cubs,ganó13.2 y BrandonWoodruff, de Milwaukee, solo ganó 5millones.Los demás dijeron que no, incluyendo a Framber Valdez..