Águilas derrotan a Toros en fiesta de palos en el Estadio Cibao

En una fiesta de palos, donde las Águilas Cibaeñas bailaron mejor, derrotaron anoche a los Toros del Este 13-9, en partido celebrado en el estadio Cibao, dentro del campeonato de béisbol otoño invernal 2025-2026, dedicado a Juan Marichal.

Las Águilas mejoraron su récord a 16-3 para seguir en la cima del campeonato, ahora con 9-1 en el estadio Cibao y 7-2 en la ruta.

Los aguiluchos torearon a sus rivales con 15 imparables, aunque estos se resistieron por momentos y sonaron 14 incogibles, sumando 29 entre ambos equipos.

La victoria fue para Pedro Payano (1-0), cargando con la derrota Aarón Brooks (1-1).

Por los locales comenzó lanzando el importado Robert Stock, quien tuvo una efímera salida de 2.0 capítulos, 4 hits, 3 carreras limpias, 3 transferencias y 5 ponches propinados.

Pedro Payano (3) comenzó el desfile de los relevistas aguiluchos, seguido por Jean Carlos Henríquez (4), Raúl Brito (6), Oscar Raya (7), Carlos Espinal (8) y Deury Carrasco (9).

Los taurinos enviaron al montículo a Aarón Brooks, quien explotó en el tercero con un trabajo de 2.2 episodios. Admitió 4 imparables, 5 carreras, no regaló boletos y abanicó a 2 rivales.

Lo reemplazaron José Manuel Fernández (3), Jorge Bautista (4), Greg Minier (5), George Soriano (6), Joely Rodríguez (6), Jimmy Yacabonis (7), Ramón Santos (7) y Chester Pimentel (8).

La ofensiva de las Águilas estuvo encabezada por Alberto Rodríguez, quien disparó cuadrangular y sencillo, remolcando tres carreras; en tanto que Leody Taveras también descargó un vuelacercas y un imparable con dos remolcadas. Ángel Genao conectó tres cohetazos; Emmanuel Rodríguez y JC Escarra despacharon triple y single; Rayner Delgado y Ezequiel Durán pegaron dos por terreno de nadie.

Gilberto Celestino roció tres imparables por todo el terreno; Yairo Muñoz, doble y dos sencillos; Jaimer Candelaria, un doble; y con un inatrapable Manuel Peña, Jared Oliva, Brayan De la Cruz, Sandber Pimentel, Gustavo Campero y Eloy Jiménez.

Los Toros embistieron temprano con 3 carreras en la puerta del juego. Gilberto Celestino abrió con infield hit, se robó segunda; Jared Oliva negoció pasaporte; Jaimer Candelaria remolcó dos con doble y pisó el plato con imparable de Sandber Pimentel.

Las Águilas hicieron un racimo de cinco vueltas en la tercera entrada para tomar ventaja, enviando los bateadores al plato, incluyendo dos veces a Juan Lagares.

El movimiento lo inició Lagares embasándose por error del intermedista; el Capitán se colocó en primera por la pifia; Rayner Delgado lo llevó a la antesala con sencillo; pisó el pentágono por elevado de sacrificio de Ángel Genao. Luego, Leody Taveras y Ezequiel Durán pegaron imparables y Alberto Rodríguez descargó un descomunal jonrón de tres carreras.

Los dueños de la casa ampliaron en el cuarto con un cuadrangular de Leody Taveras, que puso la pizarra 6-3.

Los romanenses se acercaron en el marcador con dos anotaciones en el sexto, pero en el cierre de la entrada las Águilas hicieron tres más para poner distancia de 9-5.

Los cornudos no se entregaban y volvieron a anotar otra en el séptimo, pero con las bases llenas Jared Oliva bateó para doble play y terminó así la amenaza.

En el séptimo de la suerte, las Águilas pusieron tierra de por medio con un rally de cuatro anotaciones, que colocó la pizarra 13-6.